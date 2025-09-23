Sedicesimi di finale con lo scontro tra due squadre che militano nella massima serie per il mercoledì di Coppa Italia 2025-2026, anche se i padroni di casa del Como partono nettamente favoriti sui neroverdi di Fabio Grosso. Pronostico Como-Sassuolo 24 settembre 2025.

Pronostico Como-Sassuolo 24 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-Sassuolo, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Quest’anno il Como punta in alto e lo ha dimostrato in questo avvio di stagione positivo. La squadra di Fabregas si è resa protagonista di un’ennesima ottima prestazione, stavolta contro una squadra di livello come la Fiorentina, e ora punta a fare bene anche in Coppa Italia e ad avanzare e guarda caso, se dovessero vincere gli uomini di Fabregas si troverebbero contro proprio la Fiorentina agli ottavi.

Anche il Sassuolo di Fabio Grosso ha ben figurato a San Siro contro l’Inter ma i neroverdi sono tornati a casa con zero punti e in questo avvio di stagione rimangono sul fondo della classifica di Serie A. Forse la Coppa Italia non sarà il primo dei pensieri per il Sassuolo.

Probabili Formazioni Como-Sassuolo, Coppa Italia

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Iannoni; Berardi, Cheddira, Fadera. Allenatore: Grosso.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Como-Sassuolo?

Como-Sassuolo è in programma per mercoledí 24 settembre alle 21:00. La gara sarà trasmessa su Italia 1, e in streaming su Infinity+ .

Migliori quote Como-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Como nettamente favorito @1.65 su Sisal, col Sassuolo offerto @5.75 su Starvegas e il pareggio @3.80 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Como-Sassuolo

Come abbiamo già accennato le proiorità del Sassuolo sono altre in questo momento, il Como è in forma maggiore e sembra avere una rosa di maggior talento, ben organizzata da Fabregas, e gioca in casa. Va però detto che la quota sotto a 1.7 regala proprio poco per la vittoria dei padroni di casa e optiamo per entrambe le squadre a segno visto che una rete i neroverdi potrebbero pure metterla a referto e qui la quota oltre la pari ci da molto valore visto che stimiamo il Gol/Gol intorno al 60%.

GOL SI @2.05 Bet365

Risultato Esatto e scommesse su Como-Sassuolo di Coppa Italia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 2-0.

Programma completo Coppa Italia e prossimi turni

I sedicesimi si giocheranno tra il 23 e il 25 settembre: le 8 qualificate giocheranno poi a dicembre contro le 8 teste di serie.

SEDICESIMI DI FINALE

Mercoledì 23 settembre, ore 17.00 CAGLIARI-FROSINONE su Canale 20;

Mercoledì 23 settembre, ore 18.30 UDINESE-PALERMO su Italia 1;

Mercoledì 23 settembre, ore 21.00 MILAN-LECCE su Italia 1;

Mercoledì 24 settembre, ore 17.00 PARMA-SPEZIA su Canale 20;

Mercoledì 24 settembre, ore 18.30 VERONA-VENEZIA su Italia 1;

Mercoledì 24 settembre, ore 21.00 COMO-SASSUOLO su Italia 1;

Giovedì 25 settembre, ore 18.30 GENOA-EMPOLI su Italia 1;

Giovedì 25 settembre, ore 21.00 TORINO-PISA su Italia 1;

OTTAVI DI FINALE (3-17 DICEMBRE)

BOLOGNA vs Parma/Spezia;

LAZIO vs Milan/Lecce;

JUVENTUS vs Udinese/Palermo;

ATALANTA vs Genoa/Empoli;

INTER vs Verona/Venezia;

ROMA vs Torino/Pisa;

FIORENTINA vs Como/Sassuolo;

NAPOLI vs Cagliari/Frosinone;

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.