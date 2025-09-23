Pronostico Como-Sassuolo: analisi, formazioni, quote, guida tv e scommesse sul match di Coppa Italia del 24-09-2025

Pronostico Como-Sassuolo 24 settembre 2025
23 Settembre 2025

Sedicesimi di finale con lo scontro tra due squadre che militano nella massima serie per il mercoledì di Coppa Italia 2025-2026, anche se i padroni di casa del Como partono nettamente favoriti sui neroverdi di Fabio Grosso. Pronostico Como-Sassuolo 24 settembre 2025.

Pronostico Como-Sassuolo 24 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-Sassuolo, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Quest’anno il Como punta in alto e lo ha dimostrato in questo avvio di stagione positivo. La squadra di Fabregas si è resa protagonista di un’ennesima ottima prestazione, stavolta contro una squadra di livello come la Fiorentina, e ora punta a fare bene anche in Coppa Italia e ad avanzare e guarda caso, se dovessero vincere gli uomini di Fabregas si troverebbero contro proprio la Fiorentina agli ottavi.

Anche il Sassuolo di Fabio Grosso ha ben figurato a San Siro contro l’Inter ma i neroverdi sono tornati a casa con zero punti e in questo avvio di stagione rimangono sul fondo della classifica di Serie A. Forse la Coppa Italia non sarà il primo dei pensieri per il Sassuolo.

Probabili Formazioni Como-Sassuolo, Coppa Italia

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Iannoni; Berardi, Cheddira, Fadera. Allenatore: Grosso.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Como-Sassuolo?

Como-Sassuolo è in programma per mercoledí 24 settembre alle 21:00. La gara sarà trasmessa su Italia 1, e in streaming su Infinity+ .

Migliori quote Como-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Como nettamente favorito @1.65 su Sisal, col Sassuolo offerto @5.75 su Starvegas e il pareggio @3.80 su Goldbet.

Como-Sassuolo
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.653.755.75
1.623.755.50
1.623.805.40
1.603.855.75
1.623.805.50

Le nostre scommesse su Como-Sassuolo

Come abbiamo già accennato le proiorità del Sassuolo sono altre in questo momento, il Como è in forma maggiore e sembra avere una rosa di maggior talento, ben organizzata da Fabregas, e gioca in casa. Va però detto che la quota sotto a 1.7 regala proprio poco per la vittoria dei padroni di casa e optiamo per entrambe le squadre a segno visto che una rete i neroverdi potrebbero pure metterla a referto e qui la quota oltre la pari ci da molto valore visto che stimiamo il Gol/Gol intorno al 60%.

GOL SI @2.05 Bet365

Risultato Esatto e scommesse su Como-Sassuolo di Coppa Italia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 2-0.

Programma completo Coppa Italia e prossimi turni

I sedicesimi si giocheranno tra il 23 e il 25 settembre: le 8 qualificate giocheranno poi a dicembre contro le 8 teste di serie.

SEDICESIMI DI FINALE

  • Mercoledì 23 settembre, ore 17.00 CAGLIARI-FROSINONE su Canale 20;
  • Mercoledì 23 settembre, ore 18.30 UDINESE-PALERMO su Italia 1;
  • Mercoledì 23 settembre, ore 21.00 MILAN-LECCE su Italia 1;
  • Mercoledì 24 settembre, ore 17.00 PARMA-SPEZIA su Canale 20;
  • Mercoledì 24 settembre, ore 18.30 VERONA-VENEZIA su Italia 1;
  • Mercoledì 24 settembre, ore 21.00 COMO-SASSUOLO su Italia 1;
  • Giovedì 25 settembre, ore 18.30 GENOA-EMPOLI su Italia 1;
  • Giovedì 25 settembre, ore 21.00 TORINO-PISA su Italia 1;

OTTAVI DI FINALE (3-17 DICEMBRE)

  • BOLOGNA vs Parma/Spezia;
  • LAZIO vs Milan/Lecce;
  • JUVENTUS vs Udinese/Palermo;
  • ATALANTA vs Genoa/Empoli;
  • INTER vs Verona/Venezia;
  • ROMA vs Torino/Pisa;
  • FIORENTINA vs Como/Sassuolo;
  • NAPOLI vs Cagliari/Frosinone;
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l'operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
