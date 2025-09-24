Pronostici Coppa Italia: le scommesse su Genoa-Empoli di giovedì 25 settembre 2025

Pronostici Coppa Italia
24 Settembre 2025

Giovedì a Marassi arriva l’Empoli che ha iniziato male la stagione di Serie B e che torna in Coppa Italia, dopo che lo scorso anno i toscani sono stati la grande sorpresa della competizione arrivando sino in semifinale. Pronostico Genoa-Empoli 25 settembre 2025.

Pronostico Genoa-Empoli 25 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Genoa-Empoli, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Il Genoa arriva dalla sconfitta rimediata a Bologna nel recupero con la rete dal dischetto di Orsolini ma nella partita precedente il Grifone aveva conquistato un prezioso punto a Como grazie alla rete di Ekuban arrivata nei minuti finali. Insomma, con un pizzico di fortuna in più la squadra di Viera avrebbe iniziato anche meglio questa stagione.

A Marassi ci sarà l’Empoli che l’anno scorso ha fatto benissimo nella competizione e si è spinto fino alle semifinali come grande sorpresa della Coppa Italia. L’Empoli non è partito per niente ben in Serie B. Infatti i toscani in 4 gare hanno racimolato solamente 4 punti e nell’ultima uscita hanno subito una pesantissima sconfitta per 4-0 all’Adriatico di Pescara.

Probabili Formazioni Genoa-Empoli, Coppa Italia

GENOA (4-2-3-1): Sommariva; Sabelli, Marcandalli, Otoa, Martin; Thorsby, Stanciu; Cuenca, Messias, Carboni; Ekuban. Allenatore: Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Guarino, Lovato, F. Carboni; Ilie, Konate, Ghion Elia; Shpendi, Moruzzi; Popov. Allenatore: Pagliuca.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Genoa-Empoli?

La partita si disputerà giovedì 25 settembre alle 18:30. La diretta dell’incontro sarà disponibile su Mediaset su Italia 1. Mentre in streaming il match potrà essere visibile su Mediaset Infinity.

Migliori quote Genoa-Empoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Genoa favorito @1.53 su Marathonbet mentre la vittoria esterna si gioca fino @7 su Sisal, col pareggio @3.90 su Goldbet.

04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.524.007.00
1.533.757.00
1.523.856.60
1.503.906.50
1.523.906.65

Le nostre scommesse su Genoa-Empoli

1 vittoria del Genoa e ben 6 pareggi negli ultimi 7 precedenti tra queste due squadre, una vera e propria “pareggite”. Il Genoa gioca in casa ed è superiore, ma non dimentichiamoci la sorpresa Empoli dello scorso anno e allora proviamo questo PAREGGIO @4.00 su Sisal.

Risultato Esatto e scommesse su Genoa-Empoli di Coppa Italia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-0, 3-0.

Programma completo Coppa Italia e prossimi turni

I sedicesimi si giocheranno tra il 23 e il 25 settembre: le 8 qualificate giocheranno poi a dicembre contro le 8 teste di serie.

SEDICESIMI DI FINALE

  • Mercoledì 23 settembre, ore 17.00 CAGLIARI-FROSINONE su Canale 20;
  • Mercoledì 23 settembre, ore 18.30 UDINESE-PALERMO su Italia 1;
  • Mercoledì 23 settembre, ore 21.00 MILAN-LECCE su Italia 1;
  • Mercoledì 24 settembre, ore 17.00 PARMA-SPEZIA su Canale 20;
  • Mercoledì 24 settembre, ore 18.30 VERONA-VENEZIA su Italia 1;
  • Mercoledì 24 settembre, ore 21.00 COMO-SASSUOLO su Italia 1;
  • Giovedì 25 settembre, ore 18.30 GENOA-EMPOLI su Italia 1;
  • Giovedì 25 settembre, ore 21.00 TORINO-PISA su Italia 1;

OTTAVI DI FINALE (3-17 DICEMBRE)

  • BOLOGNA vs Parma/Spezia;
  • LAZIO vs Milan/Lecce;
  • JUVENTUS vs Udinese/Palermo;
  • ATALANTA vs Genoa/Empoli;
  • INTER vs Verona/Venezia;
  • ROMA vs Torino/Pisa;
  • FIORENTINA vs Como/Sassuolo;
  • NAPOLI vs Cagliari/Frosinone;
Tutti i Pronostici e le Quote

