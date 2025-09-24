Giovedì allo Stadio Grande Torino si completano i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026 con i granata che ospitano il Pisa in uno scontro tra due formazioni che arrivano entrambe da una sconfitta nello scorso turno di campionato, e che non hanno iniziato benissimo la stagione. Pronostico Torino-Pisa 25 settembre 2025.

Pronostico Torino-Pisa 25 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Torino-Pisa, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Il nuovo Torino di Baroni lo scorso turno ha superato di misura il Modena al suo primo incontro ufficiale stagionale. Il campionato, invece, sembra essere iniziato in salita: la pesante sconfitta con l’Inter all’esordio è stata seguita da 1 pareggio, 1 vittoria e 1 sconfitta per un rendimento davvero deludente dei granata.

Il Pisa, invece, ha dovuto affrontare un Cesena che lo ha messo in seria difficoltà, portando la squadra di Gilardino fino ai calci di rigore. I neo promossi hanno poi dovuto fare i conti con il salto di categoria in Serie A tutt’altro che semplice: 3 sconfitte e 1 pareggio preoccupano, ma le prestazioni sono state buone e lo attende anche l’ultimo incontro con il Napoli.

Probabili Formazioni Torino-Pisa, Coppa Italia

Torino (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Pedersen, Anjorin, Casadei, Biraghi; Ngonge, Zapata, Vlasic. Allenatore: Baroni.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Torino-Pisa?

Torino-Pisa è in programma per giovedí 25 settembre alle 21:00. La gara sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Infinity+. La partita Torino-Pisa si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino.

Migliori quote Torino-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Torino favorito @1.75 su Titti i principali bookmakers come Admiralbet, mentre il Pisa si gioca @5.25 su Marathonbet; pareggio @3.45 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Torino-Pisa

L’ultima volta che queste due squadre si sono sfidate è stato proprio in Coppa Italia, ma era il lontano 2016 e i granata vinsero con un facile 4-0. Questa volta il match non dovrebbe essere così in discesa per il Torino e in ogni caso ci aspettiamo un match da UNDER 2.5 GOL @1.62 su Bet365.

Risultato Esatto e scommesse su Torino-Pisa di Coppa Italia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 3-2.

Programma completo Coppa Italia e prossimi turni

I sedicesimi si giocheranno tra il 23 e il 25 settembre: le 8 qualificate giocheranno poi a dicembre contro le 8 teste di serie.

SEDICESIMI DI FINALE

Mercoledì 23 settembre, ore 17.00 CAGLIARI-FROSINONE su Canale 20;

Mercoledì 23 settembre, ore 18.30 UDINESE-PALERMO su Italia 1;

Mercoledì 23 settembre, ore 21.00 MILAN-LECCE su Italia 1;

Mercoledì 24 settembre, ore 17.00 PARMA-SPEZIA su Canale 20;

Mercoledì 24 settembre, ore 18.30 VERONA-VENEZIA su Italia 1;

Mercoledì 24 settembre, ore 21.00 COMO-SASSUOLO su Italia 1;

Giovedì 25 settembre, ore 18.30 GENOA-EMPOLI su Italia 1;

Giovedì 25 settembre, ore 21.00 TORINO-PISA su Italia 1;

OTTAVI DI FINALE (3-17 DICEMBRE)

BOLOGNA vs Parma/Spezia;

LAZIO vs Milan/Lecce;

JUVENTUS vs Udinese/Palermo;

ATALANTA vs Genoa/Empoli;

INTER vs Verona/Venezia;

ROMA vs Torino/Pisa;

FIORENTINA vs Como/Sassuolo;

NAPOLI vs Cagliari/Frosinone;

