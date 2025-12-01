La Juventus inizia il suo cammino in Coppa Italia dagli ottavi di finale che inizieranno questa settimana, proprio a Torino martedì sera dove arrivano i friulani dell’Udinese. Pronostico Juventus-Udinese 2 dicembre 2025.

Pronostico Juventus-Udinese 2 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Udinese match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

La squadra di Luciano Spalletti entra in scena direttamente agli ottavi grazie al quarto posto ottenuto nell’ultima Serie A. La Juventus sembra aver superato la pareggite con le ultime 2 vittorie, prima il 3-2 in Champions a Bodo, e poi il 2-1 interno con Cagliari, anche se la Vecchia Signora non sembra ancora guarita.

L’Udinese è reduce a sua volta da un importante vittoria in trasferta a Parma in campionato, con i friulani di Kosta Runjaic che hanno già giocato 2 turni di Coppa Italia superando Carrarese (2-0) e Palermo (2-1). Chi vincerà sfiderà la qualificata tra Atalanta e Genoa. In caso di parità nei 90 minuti, il passaggio del turno sarà deciso ai calci di rigore, senza tempi supplementari.

Probabili Formazioni Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Juventus-Udinese?

L’appuntamento per la sfida tra Juventus-Udinese, ottavi di Coppa Italia, è per martedì 2 dicembre 2025 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente su Italia 1, canale numero 6 del Digitale Terrestre. La partita sarà inoltre disponibile in diretta streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Migliori quote per Juventus-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Udinese

La Juventus e l’Udinese si sono affrontate quattro volte in Coppa Italia. Il primo precedente risale alla stagione 1997/1998, quando i friulani riuscirono a superare la Juventus ai rigori dopo un 2-2 nei tempi regolamentari. Successivamente, nella stagione 2005/2006, la Juventus si impose ai rigori dopo un 0-0 a reti inviolate. Due anni dopo, nella stagione 2008/2009, i bianconeri vinsero con un netto 2-0 grazie ai gol di Marchionni e Iaquinta.L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2013/2014, quando la Juventus si impose per 3-0 con i gol di Giovinco, Pogba e Llorente.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00 GOLDBET

Risultato Finale Esatto di Juventus-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.