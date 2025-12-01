Mercoledì pomeriggio, alle ore 15:00, a Bergamo la Dea fa il suo esordio in Coppa Italia dagli ottavi di finale contro un Genoa in ripresa dopo il cambio in panchina con Daniele De Rossi, ma anche l’Atalanta con Raffaele Palladino allenatore ha fatto passi in avanti non indifferente. Pronostico Atalanta-Genoa 3 dicembre 2025.

Pronostico Atalanta-Genoa 3 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Genoa match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

L’Atalanta con Palladino rialza la testa con una serie di successi importanti, il 3-0 in Champions League sull’Eintracht Francoforte, e anche il 2-0 in trasferta contro la Fiorentina questo fine settimana in campionato. Ora la Dea si prepara al suo esordio nella coppa nazionale.

Contro ci sarà un Genoa che ha iniziato molto male in campionato e altra squadra che ha cambiato in panchina. Ora c’è Daniele De Rossi e il Grifone è in ripresa con quattro risultati utili consecutivi in campionato, inclusa la vittoria per 2-1 del weekend contro l’Hellas Verona. Il Genoa non supera gli ottavi dall’edizione 1991-92.

Probabili Formazioni Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Genoa?

Il match si disputerà mercoledì 3 dicembre 2025, dalle ore 15:00, alla New Balance Arena di Bergamo. La partita Atalanta-Genoa, in programma mercoledì 3 dicembre dalle ore 15:00, sarà visibile in diretta TV su Italia Uno ma anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.

Migliori quote per Atalanta-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Genoa

L’Atalanta ha sempre battuto il Genoa negli ultimi 4 scontri diretti, e di fatto il Grifone tra tutte le competizioni non batte la Dea dal 2018, da allora 11 match senza successi per i genovesi e secondo noi perderanno anche questa volta.

PRONOSTICO: VITTORIA ATALANTA @1.53 MARATHONBET

Risultato Finale Esatto di Atalanta-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 2-2.

