Mercoledì alle ore 18:00, dallo Stadio Maradona, il Napoli inizia la sua corsa in Coppa Italia 2025-2026 dagli ottavi di finale, a pochi giorni dall’importante vittoria di Roma che ha riportato i partenopei in testa al campionato, ma ora c’è da pensare alla coppa nazionale e alla sfida col Cagliari. Pronostico Napoli-Cagliari 3 dicembre 2025.

Pronostico Napoli-Cagliari 3 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Cagliari match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Grande entusiasmo per il Napoli dopo la vittoria di domenica sera nel big match di Serie A, 1-0 all’Olimpico contro la Roma che permette ai campioni in carica di agganciare il Milan in testa alla classifica di campionato. Ora gli uomini di Antonio Conte si preparano per il debutto in Coppa Italia, allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Cagliari di Fabio Pisacane è arrivato a questo ottavo dopo aver battuto ai rigori l’Entella nel primo turno e dopo il 4-1 rifilato al Frosinone ai sedicesimi. I sardi nel fine settimana hanno impensierito la Juve, ma hanno perso 1-2 a Torino, e ora la vittoria manca da 9 partite (ultimo successo proprio in Coppa Italia). Il Cagliari cerca una qualificazione ai quarti che manca da quasi 21 anni: nell’edizione 2004-05 arrivò infatti fino alle semifinali.

Probabili Formazioni Napoli-Cagliari

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Marianucci; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang. All. Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Napoli-Cagliari?

La partita si disputerà mercoledì 3 dicembre 2025, dalle ore 18:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in diretta TV su Italia Uno ma anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.

Migliori quote per Napoli-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Cagliari

Le squadre si sono già affrontate in questa stagione, alla 2° di campionato, con un 1-0 di misura in favore del Napoli che non perde contro il Cagliari dal 2019, da allora 7 vittorie dei partenopei e 3 pareggi. In 3 degli ultimi 4 precedenti abbiamo visto poche reti tra queste due formazioni, e il Napoli ha segnato ben 6 Under 2.5 nelle ultime 7 partite tra tutte le competizioni.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73 BET365

Risultato Finale Esatto di Napoli-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 2-0.

