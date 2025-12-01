L’Inter è tornato al successo in campionato sul Pisa, dopo due cocenti sconfitte tra Champions (Atletico Madrid) e A (derby col Milan). Ora i nerazzurri iniziano l’avventura in Coppa Italia dagli ottavi di finale, e mercoledì sera a San Siro arriva il Venezia. Pronostico Inter-Venezia 3 dicembre 2025.

Pronostico Inter-Venezia 3 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Venezia match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Dopo aver ritrovato il successo in campionato per 2-0 sul Pisa, con doppietta di Lautaro Martinez, l‘Inter si prepara a entrare in scena in Coppa Italia e in quanto testa di serie, la squadra nerazzurra comincerà il suo cammino dagli ottavi di finale. I nerazzurri devono trovare continuità dopo le due brutte sconfitte in Champions (1-2 all’ultimo minuto a Madrid contro l’Atletico) e nel derby di campionato (0-1).

Il Venezia è attualmente al 5° posto in Serie B, dove ha vinto le ultime 3 partite segnando 8 gol con solo 1 concesso, e i lagunari puntano al ritorno nella massima serie. Intanto in Coppa Italia la squadra di Giovanni Stroppa ha già battuto una squadra di A lo scorso turno, il Verona, superato ai rigori dopo un match chiuso sullo 0-0. Il Venezia punta a tornare tra le migliori otto del torneo a oltre 25 anni di distanza dall’ultima volta. Era infatti l’edizione 1999-2000, quando il club arancio-nero-verde arrivò fino alle semifinali.

Probabili Formazioni Inter-Venezia

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Frattesi, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. All. Chivu.

VENEZIA (3-1-4-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Hainaut, Pérez, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Fila. All. Stroppa.

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Inter-Venezia?

La partita si disputerà mercoledì 3 dicembre 2025, dalle ore 21:00, allo Stadio San Siro di Milano e sarà visibile in diretta TV su Italia Uno ma anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.

Migliori quote per Inter-Venezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Venezia

Lo scorso anno l’Inter ha superato il Venezia nel doppio confronto di Serie A, ma entrambe le vittorie sono arrivate con lo scarto minimo di 1-0. Per questo match ci aspettiamo qualche rete in più e puntiamo su Over 3.0.

PRONOSTICO: OVER 2.75 (SOMMA GOL ASIATICA) @1.65 BET365

Risultato Finale Esatto di Inter-Venezia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-1, 4-0.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.