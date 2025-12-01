Giovedì alle ore 18:00 va in scena un derby emiliano importante visto che al Dall’Ara si sfidano Bologna e Parma per questo scontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026. Pronostico Bologna-Parma 4 dicembre 2025.
Pronostico Bologna-Parma 4 dicembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Parma match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.
Il Bologna inizia il suo torneo dagli ottavi di finale, in quanto testa di serie nel tabellone. Sul terreno di gioco del Renato Dall’Ara va così in scena un nuovo ed entusiasmante capitolo del derby dell’Emilia, con i felsinei che stanno giocando un altra grande stagione tra le big in Serie A, e che ha vinto anche in Europa League la settimana scorsa, un impressionante 4-1 rifilato al Salisburgo.
Il Parma invece arriva dal ko in campionato contro l’Udinese, uno 0-2 interno al Tardini pesante per i Ducali di Carlos Cuesta che lo scorso turno di Coppa Italia hanno faticato e sono passati solo ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari contro lo Spezia.
Probabili Formazioni Bologna-Parma
BOLOGNA: In aggiornamento…
PARMA: In aggiornamento…
Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Bologna-Parma?
La partita si disputerà giovedì 4 dicembre 2025, dalle ore 18:00, allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in diretta TV su Italia Uno ma anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.
Migliori quote per Bologna-Parma
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Bologna-Parma
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.47
|4.00
|7.50
|1.50
|4.05
|6.85
|1.50
|3.95
|7.25
|1.47
|4.00
|7.00
|1.48
|3.90
|7.25
Le nostre scommesse su Bologna-Parma
Negli ultimi 10 precedenti il Parma ha vinto soltanto una volta, a fronte di cinque pareggi e quattro successi felsinei. Incluso quello maturato nell’ultimo incrocio, valido per la 10° giornata di questa Serie A e vinto 3-1 dal Bologna al Tardini. Anche per questo scontro vediamo una partita da almeno 3 gol totali, e la quota abbondantemente oltre la pari è di valore.
PRONOSTICO: OVER 2.5 @2.15 STARVEGAS
Risultato Finale Esatto di Bologna-Parma
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 2-1.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.