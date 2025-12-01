Pronostico Bologna-Parma: derby emiliano per gli ottavi di Coppa Italia del 4 dicembre 2025

Pronostico Bologna-Parma 4 dicembre 2025
Pronostici Coppa Italia
Avatar
di
1 Dicembre 2025

Giovedì alle ore 18:00 va in scena un derby emiliano importante visto che al Dall’Ara si sfidano Bologna e Parma per questo scontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026. Pronostico Bologna-Parma 4 dicembre 2025.

Pronostico Bologna-Parma 4 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Parma match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Il Bologna inizia il suo torneo dagli ottavi di finale, in quanto testa di serie nel tabellone. Sul terreno di gioco del Renato Dall’Ara va così in scena un nuovo ed entusiasmante capitolo del derby dell’Emilia, con i felsinei che stanno giocando un altra grande stagione tra le big in Serie A, e che ha vinto anche in Europa League la settimana scorsa, un impressionante 4-1 rifilato al Salisburgo.

Il Parma invece arriva dal ko in campionato contro l’Udinese, uno 0-2 interno al Tardini pesante per i Ducali di Carlos Cuesta che lo scorso turno di Coppa Italia hanno faticato e sono passati solo ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari contro lo Spezia.

Pronostico Bologna-Parma 4 dicembre 2025

Pronostico Bologna-Parma 4 dicembre 2025

Probabili Formazioni Bologna-Parma

BOLOGNA: In aggiornamento…

PARMA: In aggiornamento…

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Bologna-Parma?

La partita si disputerà giovedì 4 dicembre 2025, dalle ore 18:00, allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in diretta TV su Italia Uno ma anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset. 

Migliori quote per Bologna-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bologna-Parma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.474.007.50
1.504.056.85
1.503.957.25
1.474.007.00
1.483.907.25

Le nostre scommesse su Bologna-Parma

Negli ultimi 10 precedenti il Parma ha vinto soltanto una volta, a fronte di cinque pareggi e quattro successi felsinei. Incluso quello maturato nell’ultimo incrocio, valido per la 10° giornata di questa Serie A e vinto 3-1 dal Bologna al Tardini. Anche per questo scontro vediamo una partita da almeno 3 gol totali, e la quota abbondantemente oltre la pari è di valore.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @2.15 STARVEGAS

Risultato Finale Esatto di Bologna-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 2-1.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Juventus-Udinese: analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse ottavi di Coppa Italia
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Juventus-Udinese: analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse ottavi di Coppa Italia
1 Dicembre 2025
Pronostici Coppa Italia: le scommesse su Atalanta-Genoa, ottavi di finale del 3 dicembre 2025
Pronostici Coppa Italia
Pronostici Coppa Italia: le scommesse su Atalanta-Genoa, ottavi di finale del 3 dicembre 2025
1 Dicembre 2025
Pronostico Napoli-Cagliari: ottavi di finale di Coppa Italia dI mercoledì 3 dicembre 2025
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Napoli-Cagliari: ottavi di finale di Coppa Italia dI mercoledì 3 dicembre 2025
1 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.