Torna la Coppa Italia e giovedì alle ore 21:00 dallo Stadio Olimpico va in scena quello che è il big match di questi ottavi di finale della coppa nazionale italiana che abbiamo analizzato con statistiche, formazioni, guida tv, quote e Pronostico Lazio-Milan 4 dicembre 2025.
Pronostico Lazio-Milan 4 dicembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lazio-Milan match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.
Le squadre si tornano ad affrontare subito dopo lo scontro di Serie A nel weekend, partita vinta 1-0 dal Milan, un risultato che ha rimesso i rossoneri in testa al campionato di calcio italiano per una squadra che non perde dalla prima di campionato con la Cremonese, e che prima aveva superato 2-0 il Bari proprio nel primo turno di Coppa Italia.
La Lazio cercherà rivincita in questa sfida dopo la sconfitta di campionato in un match combattuto ma che ha visto la squadra di Sarri perdere la 2° delle ultime 3 partite e questo è l’esordio in Coppa Italia per i laziali.
Probabili Formazioni Lazio-Milan
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri
Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Lazio-Milan?
La sfida tra Lazio e Milan sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente su Italia 1, canale numero 6 del Digitale Terrestre. La partita sarà inoltre disponibile in diretta streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Migliori quote per Lazio-Milan
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Lazio-Milan
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.40
|3.25
|2.20
|3.20
|3.40
|2.15
|3.25
|3.25
|2.15
|3.30
|3.30
|2.15
|3.30
|3.30
|2.20
Le nostre scommesse su Lazio-Milan
In questa stagione le due squadre si sono affrontate sabato in campionato a San Siro con la vittoria dei rossoneri per 1-0 grazie al gol di Rafael Leao, un risultato che porta a 4 le vittorie dei rossoneri sui biancocelesti negli ultimi 6 precedenti (1 vittoria della Lazio e 1 pareggio completano il quadro). Di questi 6 precedenti sono stati 4 gli scontri da Under.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67 BET365
Risultato Finale Esatto di Lazio-Milan
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.