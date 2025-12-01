Torna la Coppa Italia e giovedì alle ore 21:00 dallo Stadio Olimpico va in scena quello che è il big match di questi ottavi di finale della coppa nazionale italiana che abbiamo analizzato con statistiche, formazioni, guida tv, quote e Pronostico Lazio-Milan 4 dicembre 2025.

Pronostico Lazio-Milan 4 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lazio-Milan match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Le squadre si tornano ad affrontare subito dopo lo scontro di Serie A nel weekend, partita vinta 1-0 dal Milan, un risultato che ha rimesso i rossoneri in testa al campionato di calcio italiano per una squadra che non perde dalla prima di campionato con la Cremonese, e che prima aveva superato 2-0 il Bari proprio nel primo turno di Coppa Italia.

La Lazio cercherà rivincita in questa sfida dopo la sconfitta di campionato in un match combattuto ma che ha visto la squadra di Sarri perdere la 2° delle ultime 3 partite e questo è l’esordio in Coppa Italia per i laziali.

Probabili Formazioni Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Lazio-Milan?

La sfida tra Lazio e Milan sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente su Italia 1, canale numero 6 del Digitale Terrestre. La partita sarà inoltre disponibile in diretta streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Migliori quote per Lazio-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Milan

In questa stagione le due squadre si sono affrontate sabato in campionato a San Siro con la vittoria dei rossoneri per 1-0 grazie al gol di Rafael Leao, un risultato che porta a 4 le vittorie dei rossoneri sui biancocelesti negli ultimi 6 precedenti (1 vittoria della Lazio e 1 pareggio completano il quadro). Di questi 6 precedenti sono stati 4 gli scontri da Under.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67 BET365

Risultato Finale Esatto di Lazio-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.