Pronostico Lazio-Milan: le scommesse sul big match degli ottavi di finale di Coppa Italia del 04-12-2025

Pronostici Coppa Italia
Avatar
di
1 Dicembre 2025

Torna la Coppa Italia e giovedì alle ore 21:00 dallo Stadio Olimpico va in scena quello che è il big match di questi ottavi di finale della coppa nazionale italiana che abbiamo analizzato con statistiche, formazioni, guida tv, quote e  Pronostico Lazio-Milan 4 dicembre 2025.

Pronostico Lazio-Milan 4 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lazio-Milan match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Le squadre si tornano ad affrontare subito dopo lo scontro di Serie A nel weekend, partita vinta 1-0 dal Milan, un risultato che ha rimesso i rossoneri in testa al campionato di calcio italiano per una squadra che non perde dalla prima di campionato con la Cremonese, e che prima aveva superato 2-0 il Bari proprio nel primo turno di Coppa Italia.

La Lazio cercherà rivincita in questa sfida dopo la sconfitta di campionato in un match combattuto ma che ha visto la squadra di Sarri perdere la 2° delle ultime 3 partite e questo è l’esordio in Coppa Italia per i laziali.

Pronostico Lazio-Milan 4 dicembre 2025

Pronostico Lazio-Milan 4 dicembre 2025

Probabili Formazioni Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Lazio-Milan?

La sfida tra Lazio e Milan sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente su Italia 1, canale numero 6 del Digitale Terrestre. La partita sarà inoltre disponibile in diretta streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Migliori quote per Lazio-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lazio-Milan
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.403.252.20
3.203.402.15
3.253.252.15
3.303.302.15
3.303.302.20

Le nostre scommesse su Lazio-Milan

In questa stagione le due squadre si sono affrontate sabato in campionato a San Siro con la vittoria dei rossoneri per 1-0 grazie al gol di Rafael Leao, un risultato che porta a 4 le vittorie dei rossoneri sui biancocelesti negli ultimi 6 precedenti (1 vittoria della Lazio e 1 pareggio completano il quadro). Di questi 6 precedenti sono stati 4 gli scontri da Under.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67 BET365

Risultato Finale Esatto di Lazio-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Juventus-Udinese: analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse ottavi di Coppa Italia
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Juventus-Udinese: analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse ottavi di Coppa Italia
1 Dicembre 2025
Pronostici Coppa Italia: le scommesse su Atalanta-Genoa, ottavi di finale del 3 dicembre 2025
Pronostici Coppa Italia
Pronostici Coppa Italia: le scommesse su Atalanta-Genoa, ottavi di finale del 3 dicembre 2025
1 Dicembre 2025
Pronostico Napoli-Cagliari: ottavi di finale di Coppa Italia dI mercoledì 3 dicembre 2025
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Napoli-Cagliari: ottavi di finale di Coppa Italia dI mercoledì 3 dicembre 2025
1 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.