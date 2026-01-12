Questa settimana, da martedì, tornano gli ottavi di finale di Coppa Italia e all’Olimpico, alle ore 21:00, si sfidano i giallorossi di Gasperini contro i granata di Baroni che se la stanno passando male, tanto che la panchina del Torino inizia a traballare. Pronostico Roma-Torino 13 gennaio 2026.
Pronostico Roma-Torino 13 gennaio 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Torino match valido per gli ottavi di finale Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Inizia la Coppa Italia della Roma che scende in campo dagli ottavi di finale. I giallorossi sono impegnati nella corsa scudetto in campionato, e sono reduci dal 2-0 sul Sassuolo.
Il Torino ha già eliminato il Modena e il Pisa nei due turni precedenti di Coppa Italia, ma in campionato le cose non vanno bene per Baroni che sarà sempre senza Pedersen mentre Tameze può tornare in difesa. La vincente di Roma-Torino approderà ai quarti di finale e sfiderà l’Inter, che agli ottavi ha estromesso il Venezia.
Probabili Formazioni Roma-Torino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Anjorin, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni
Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Roma-Torino?
Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma nella serata di martedì 13 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 21. La gara sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Mediaset: il canale di riferimento tramite cui vederla sarà Italia 1.
Migliori quote per Roma-Torino
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Roma-Torino
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.60
|3.75
|6.00
|1.60
|3.90
|5.75
|1.48
|4.20
|6.20
|1.55
|3.90
|6.25
|1.57
|3.85
|6.15
Le nostre scommesse su Roma-Torino
Il Torino in questo momento ha altri problemi, e non crediamo andrà a vincere all’Olimpico contro la Roma ovviamente favorita, e che anche noi appoggiamo, anche se l’ultimo confronto diretto, proprio nella Capitale, lo vinsero i granata 1-0, ma prima i giallorossi avevano sempre battuto il Torino in 3 scontri.
PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.60 SISAL
Risultato Esatto Finale Roma-Torino
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.