Pronostico Inter-Torino: analisi e scommesse sui quarti di finale di Coppa Italia del 4 febbraio 2026

Da mercoledì si torna subito in campo con i quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026, con l’Inter favorita che ospita (in verità si giocherà a Monza) un Torino che fatica in campionato, ma già lo scorso turno i granata hanno messo a segno un colpo a sorpresa superando la Roma. Pronostico Inter-Torino 4 febbraio 2026.

Pronostico Inter-Torino 4 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Torino match valido per i quarti di finale Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter che sta dominando in campionato è ora a caccia dell’accesso alla semifinale in una partita da dentro o fuori che si giocherà a Monza, visto che lo Stadio di San Siro è indisponibile per la cerimonia inaugurale dei giochi olimpici. Nelle precedenti sei edizioni della Coppa Italia (dal 2019/2020) l’Inter ha raggiunto la semifinale in cinque occasioni, solo nel 2023/2024 non ha raggiunto la penultima fase del torneo nel periodo (essendo stata eliminata dal Bologna agli ottavi di finale).

Il Torino di Marco Baroni è tornato a faticare in campionato, ma lo scorso turno ha eliminato la Roma, e i granata vogliono continuare a crederci. Il Torino potrebbe raggiungere la semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 1993/1994; i granata infatti nelle ultime quattro edizioni in cui hanno disputato i quarti di finale del torneo sono stati eliminati in questa fase (2022/2023 contro la Fiorentina, 2019/2020 contro il Milan, 2017/2018 contro la Juventus e 2008/2009 contro la Lazio). Dopo aver vinto contro Modena, Pisa e Roma, il Torino potrebbe ottenere 4 successi di fila in Coppa Italia per la prima volta dal periodo fra maggio e agosto 1988 (5 in quel caso).

Probabili Formazioni Inter-Torino

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M.Thuram, Bonny. All. Cristian Chivu

TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Marianucci, Saul Coco; Marcus Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Ché Adams, A. Nije. All. Marco Baroni

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Inter-Torino?

La partita Inter-Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 4 febbraio 2026, dalle ore 21:00, all’U-Power Stadium di Monza vista l’indisponibilità dello Stadio Giuseppe Meazza. La squadra vincente affronterà una tra Napoli e Como in semifinale. La partita Inter-Torino si può guardare su Italia 1 e in streaming Mediaset Infinity.

Migliori quote per Inter-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Torino

L’Inter ha vinto 12 delle ultime 13 sfide ufficiali contro il Torino (1 pareggio) – tutte in Serie A – incluse tutte le sette più recenti. Inter e Torino tornano ad affrontarsi in una partita al di fuori della Serie A per la prima volta dopo 35 anni, ovvero dal 23 gennaio 1991 negli ottavi di finale di Coppa Italia; i granata, allenati da Emiliano Mondonico, eliminarono i nerazzurri, con alla guida Giovanni Trapattoni, in quel turno grazie al successo per 1-0 casalingo al ritorno, dopo aver perso 2-1 l’andata in trasferta. Questa sarà la 16ª sfida tra Inter e Torino in Coppa Italia: i granata conducono per otto vittorie a cinque, completano due pareggi – solo contro il Milan (10) i granata hanno ottenuto più successi nel torneo che contro i nerazzurri (8, come contro la Roma).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.67 BET365

Risultato Esatto Finale e scommesse Marcatori di Inter-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 4-1, 1-1.

Il Torino è la squadra contro cui Marcus Thuram ha segnato più gol in carriera nei top-5 campionati europei tra tutte le competizioni: 6reti in quattro sfide (tutte in Serie A), inclusa la sua unica tripletta con l’Inter in gare ufficiali il 5 ottobre 2024 al Meazza.

