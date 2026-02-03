Due squadre che hanno beneficiato dei cambi in panchina dopo un avvio stagionale difficile, si trovano ora contro nei quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026, col match che si giocherà a Bergamo giovedì sera. Pronostico Atalanta-Juventus 5 febbraio 2026.

Pronostico Atalanta-Juventus 5 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Juventus match valido per i quarti di finale Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta di Raffaele Palladino è in lotta direttamente con la Juve non solo in questo match di Coppa Italia. Sia la Dea che la Vecchia Signora sono infatti passate agli spareggi di Champions, e si giocano anche la top-4 in campionato, dove i bergamaschi di recente si sono fermati sullo 0-0 a Como. L’Atalanta sfrutterà il fattore campo visto che ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe tra tutte le competizioni mantenendo la porta inviolata (1 sconfitta), lo stesso numero di successi con annesso clean sheet rispetto alle precedenti 24 gare interne (8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte)

La Juventus con Spalletti ha ripreso a volare, e dopo il pareggio per 0-0 a Monaco in Champions, sono tornati a vincere in Serie A col netto 4-1 di Parma. La Juventus è l’unica che ha sempre superato almeno gli ottavi nelle ultime 19 stagioni di Coppa Italia (dal 2007/2008). Nei quarti della competizione invece i bianconeri sono stati eliminati solo una volta nelle ultime sei occasioni, la più recente contro l’Empoli, il 26 febbraio 2025. La Juventus ha perso le ultime due trasferte di Coppa Italia (contro Inter nel 2023 e Lazio nel 2024, entrambe in semifinale).

Probabili Formazioni Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-3): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Éderson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere, Scamacca. All. Raffaele Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, T. Koopmeiners; Zhegrova, Miretti, Francisco Conceição; Openda. All. Luciano Spalletti

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Juventus?

La partita Atalanta-Juventus, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà giovedì 5 febbraio 2026, dalle ore 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo. La squadra vincente affronterà una tra Bologna e Lazio in semifinale. La partita Atalanta-Juventus si può guardare su Italia 1 e in streaming Mediaset Infinity.

Migliori quote per Atalanta-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Juventus

L’Atalanta ha perso cinque delle ultime sei partite contro la Juventus in Coppa Italia (1 vittoria), le due più recenti in finale: 1-2 a Reggio Emilia il 19 maggio 2021 e 0-1 a Roma il 15 maggio 2024. L’Atalanta ha perso soltanto una delle 10 partite casalinghe disputate contro la Juventus in Coppa Italia (4 vittorie e 5 pareggi), vincendo la più recente: 3-0 il 30 gennaio 2019. Atalanta e Juventus sono solo due delle tre squadre, al pari della Lazio, che hanno raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle ultime cinque edizioni di Coppa Italia. L’Atalanta è la squadra che ha totalizzato il maggior numero di tiri nel corso degli ottavi di finale di questa Coppa Italia (22); dall’altro lato, tuttavia, la Juventus è l’unica squadra che non ha concesso alcun tiro nello specchio nel precedente turno.

PRONOSTICO: ATALANTA (+0 AH) @2.00 BET365

Risultato Esatto Finale e scommesse Marcatori di Atalanta-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-3.

Dal suo esordio con l’Atalanta (2023/2024), De Ketelaere è l’unico giocatore di Serie A ad avere segnato più di 30 gol (32) e servito più di 25 assist (28) tra tutte le competizioni (Rafael Leão 35 gol + 25 assist). Nel periodo, inoltre, è il calciatore della Dea che ha preso parte a più reti in gare ufficiali: 60.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.