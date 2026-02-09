Martedì 10 febbraio allo Stadio Maradona il Napoli ospita l’insidioso Como che vuole continuare a stupire anche in Coppa Italia, in questo match dei quarti di finale che vale la semifinale della coppa nazionale del calcio italiano. Pronostico Napoli-Como 10 febbraio 2026.

Pronostico Napoli-Como 10 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Como match valido per i quarti di finale Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Martoriato dagli infortuni e reduce della prematura eliminazione dalla Champions League, il Napoli Antonio Conte è rimasto campionato e Coppa Italia. In caso di passaggio del turno in semifinale ci sarebbe l’Inter. Il Napoli non vince la coppa nazionale da 12 anni, ovvero dalla stagione 2013/14, quando ancora gli azzurri erano timonati da da Rafael Benitez e in attacco si esibiva il tridente Callejon-Higuain-Lorenzo Insigne.

Al “Maradona”, di contro, arriva un Como che scoppia di salute e prosegue la sua favola, con i lariani sapientemente organizzati da Cesc Fabregas, che punta al doppio, storico traguardo: posto nelle competizioni eruopee in campionato e percorso completo in Coppa Italia.

Probabili Formazioni Napoli-Como

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. All. Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Napoli-Como?

La partita Napoli-Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà martedì 10 febbraio 2026, dalle 21, allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Il match si può guardare in tv e in streaming sulle reti Mediaset.

Migliori quote per Napoli-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre su scommesse Napoli-Como

Nell’ultima uscita di campionato il Napoli ha faticato tantissimo per passare 3-2 a Genova, ma sono arrivati 3 punti preziosi mentre il Como è stato fermato sullo 0-0 nel derby lombardo di lusso con l’Atalanta, interrompendo la striscia di 3 vittorie, tra cui quella di Coppa Italia con cui hanno eliminato la Fiorentina col 3-1 al Franchi. Nell’ultimo confronto dello scorso novembre in campionato, sempre a Napoli, il Como strappò un punticino, e potrebbe giocarsela anche questa volta visti i problemi dei partenopei.

PRONOSTICO: COMO (0, +0.5 AH) @1.68 BET365

Risultato Esatto Finale per Napoli-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-2.

