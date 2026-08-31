In settimana si torna in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, e ad aprire le danze ci saranno i Ducali che martedì al Tardini ospitano la Cremonese reduce da un brutto avvio in Serie B. Pronostico Parma-Cremonese 1 settembre 2026.

Pronostico Parma-Cremonese 1 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Cremonese match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.

Non ha avuto un avvio facile di stagione il Parma di Carlos Cuesta. Prima il Cagliari e la sconfitta di misura rimediata in casa, poi la trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Di buono c’è che la Coppa Italia può rappresentare una comoda via d’uscita e una ventata di freschezza per gettarsi alle spalle le noie di un agosto non proprio felice. La squadra sul mercato ha perso diversi pezzi pregiati della propria scuderia: l’ultimo è stato Circati, venduto al Benfica, ma prima ancora era stata la volta di Pellegrino (Fiorentina) e Suzuki (Aston Villa). In compenso sono arrivati diversi giovani da lanciare, in linea con la filosofia del club, tutti scovati dal direttore sportivo Federico Cherubini. Serve evidentemente un pizzico di tempo in più per catapultarsi nuovamente nella realtà del campionato. Nel frattempo i gialloblù hanno già superato un turno con il 2-0 rifilato al Catania e la doppietta di Simone Lontani.

Anche la Cremonese ha vinto 2-0 nel precedente turno di Coppa Italia. Vittima dei lombardi era stata la Sampdoria, mandata ko dalle marcature di Stuckler in avvio e di Berti nei minuti di recupero. I grigiorossi si sono tuffati nella nuova stagione con l’ambizione di fare pronto ritorno in Serie A. La missione, però, non è semplice dato il livello del torneo cadetto e la folta concorrenza. L’impatto, poi, non è stato indolore con il ko rimediato sul campo dell’Empoli al quale si è provato poi a porre rimedio nel successivo impegno contro il Modena. La società ha scelto la via della continuità anche in panchina, confermando Marco Giampaolo nonostante la mancata salvezza dello scorso anno.

Probabili Formazioni Parma-Cremonese

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Konaté, Ordoñez, Valeri; Touré, Lontani. Allenatore: Cuesta.

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Vogliacco, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Gerli, Tessadri; Collocolo, Bonazzoli, Vandeputte; De Luca. Allenatore: Giampaolo.

Guida TV Calcio: dove vedere Parma Cremonese?

Il match è in programma martedì 1 settembre 2026, ore 18:00, allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita è trasmessa in diretta in chiaro su Mediaset (Italia 1 o Canale 20) e in streaming su Mediaset Infinity.

Migliori quote per Parma-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Parma Cremonese

Sulla carta c’è una categoria di differenza tra le due squadre, ma i grigiorossi sono retrocessi pochi mesi fa dalla massima serie e hanno mantenuto una discreta base dello scorso anno per cui possono dare filo da torcere agli emiliani, anche se l’avvio del campionato cadetto dei rosso-grigi è stato ampiamente deludente e la priorità rimane ovviamente il campionato. Lo scorso anno in Serie A è finita 0-0 a Cremona, con la Cremonese che si impose poi 2-0 al Tardini nel match di ritorno di Serie A. Come per quelle due sfide, anche in questo match è probabilmente che entrambe le formazioni non riusciranno a segnare, per un GOL NO che consigliamo.

PRONOSTICO: GOL NO @1.81

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