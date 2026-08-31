Mercoledì al Mapei Stadium arriva il Frosinone, ospitato dal Sassuolo di Aquilani per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2026-2027. Vediamo tutti i dettagli di questo match con guida tv, quote, statistiche, probabili formazioni e il nostro Pronostico Sassuolo-Frosinone 2 settembre 2026.

Pronostico Sassuolo-Frosinone 2 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Frosinone match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.

Dopo l’esordio perdente a Bergamo in campionato, il Sassuolo di Aquilani ha portato a casa la prima vittoria in Serie A, il 2-1 sul Torino, sempre al Mapei Stadium dove mercoledì torna in campo per la Coppa Italia, dove ha già superato con un netto 3-0 il Cesena nello scorso turno.

Il Frosinone ha avuto lo stesso percorso in questo avvio di Serie A, ha perso 0-1 nel primo match contro la Juventus in casa e si è rifatta nello scorso weekend con un netto 3-0 a Firenze che ha messo nei guai i viola e Grosso. In Coppa lo scorso turno i ciociari hanno vinto con un roboante 4-1 sulla Juve Stabia.

Probabili Formazioni Sassuolo-Frosinone

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Fini, Raimondo, Kvernadze.

Guida TV Calcio: dove vedere Sassuolo-Frosinone?

Il match tra Sassuolo e Frosinone si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il match sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset (la diretta è assegnata a uno dei canali principali tra Italia 1 o Canale 20) e in streaming su Mediaset Infinity.

Migliori quote per Sassuolo-Frosinone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Frosinone

Le squadre si sono affrontate di recente nel campionato cadetto del 2024-2025, con una vittoria per parte, sempre per la squadra in trasferta, 2-1 del Sassuolo all’andata, e 0-1 del Frosinone al ritorno al Mapei Stadium, anche se per questo scontro favoriamo i neroverdi.

PRONOSTICO: VITTORIA SASSUOLO @1.90

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.