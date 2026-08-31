Sedicesimi di finale di Coppa Italia martedì sera, alle ore 21:00 quando i granata ospiteranno l’ex allenatore Juric, che col suo Monza è atteso allo Stadio Grande Torino per questo match della coppa nazionale italiana, tra due squadre che militano in Serie A e hanno iniziato con 2 ko in campionato. Pronostico Torino-Monza 1 settembre 2026

Pronostico Torino-Monza 1 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Monza match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.

Entrambe le formazioni hanno iniziato il loro campionato con due sconfitte e sono dunque ancora ferme a zero punti in classifica. I granata, dopo il ko interno per 2-1 all’esordio contro il Milan, hanno perso con lo stesso risultato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In Coppa Italia il Torino nei trentaduesimi di finale ha battuto la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone.

I brianzoli, invece, incassata la sconfitta al debutto al Meazza contro l’Inter (4-1), sono poi caduti tra le mura amiche contro l’Udinese (2-3). In questa competizione lo scorso turno il Monza ha eliminato l’Avellino con un netto 3-0 firmato Varela (doppietta)-Forson. Il personaggio più atteso è Ivan Juric. Il tecnico croato torna a Torino da avversario dopo aver guidato i granata dal 2021 al 2024, un periodo nel quale ha costruito un rapporto molto forte con l’ambiente e ha lasciato un’impronta tattica riconoscibile. In tre stagioni ha raccolto 122 presenze, con 45 vittorie, 36 pareggi e 41 sconfitte.

Probabili Formazioni Torino-Monza

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Ginetis, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Allenatore: Abate.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Varela; Cutrone. Allenatore: Juric.

Guida TV Calcio: dove vedere Torino-Monza?

Il match è in programma martedì 1 settembre 2026, ore 21:00, allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita è trasmessa in diretta in chiaro su Mediaset (Italia 1 o Canale 20) e in streaming su Mediaset Infinity.

Migliori quote per Torino-Monza

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Le nostre scommesse su Torino-Monza

I precedenti recenti sorridono al Torino. Nelle sei sfide in Serie A i granata hanno raccolto quattro vittorie e due pareggi, rimanendo dunque imbattuti. Il primo confronto in massima serie risale al 13 agosto 2022, quando il Toro allenato proprio da Juric vinse 2-1 in casa del Monza. Poi 1-1 a maggio e novembre 2023, 1-0 nel marzo 2024, un altro 1-1 nel novembre dello stesso anno e infine il successo esterno dei piemontesi per 2-0 nel marzo 2025, ultimo incrocio ufficiale tra le due formazioni. In totale sono 26 i faccia a faccia, con 15 affermazioni del Torino, 10 pareggi e un solo exploit del Monza, il 3 giugno 1990, in Serie B: 2-0 con doppietta di Edi Bivi. L’ampiezza della forbice rimane invariata se si considerano solo le sfide in Coppa Italia: sei successi granata e quattro X. Proviamo il pareggio, ma al termine del primo tempo, immaginando un match bloccato al via.

PRONOSTICO: X PRIMO TEMPO @2.15

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.