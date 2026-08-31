In Friuli arriva il Venezia per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Da una parte l’Udinese non ha ancora perso in questo avvio di stagione mentre il Venezia ha perso le prime 2 di campionato, entrambe per 0-2, senza riuscire a segnare. Pronostico Udinese-Venezia 2 settembre 2026
Pronostico Udinese-Venezia 2 settembre 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Venezia match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.
L’Udinese non ha ancora perso nei match ufficiali di questa nuova stagione, iniziata molto bene dai friulani che hanno battuto il Padova per 1-0 lo scorso turno di Coppa Italia, e hanno continuato bene anche in Serie A bloccando sul 1-1 l’arrembante Como, e 3-2 a Monza questo fine settimana.
Il Venezia ha faticato nei 32esimi per superare 3-2 il Modena, e i lagunari hanno poi avuto un brutto impatto col ritorno in Serie A, perdendo 0-2 in casa col Lecce e 0-2 anche a San Siro contro il Milan.
Probabili Formazioni Udinese-Venezia
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Kabasele; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gómez, Ekkelenkamp; Davis.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Moreno; Correia, Basic, Busio, Perez, Haps; Adams, Yeboah.
Guida TV Calcio: dove vedere Udinese-Venezia?
Il derby del Nord-Est tra Udinese e Venezia si disputerà mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 18:00 presso il Bluenergy Stadium di Udine, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1. La copertura streaming gratuita sarà garantita via web e app dalla piattaforma Mediaset Infinity.
Migliori quote per Udinese-Venezia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Udinese-Venezia
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04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.90
|3.50
|3.75
|1.93
|3.44
|3.82
|1.92
|3.50
|3.95
|1.90
|3.50
|3.75
|1.88
|3.50
|4.00
Le nostre scommesse su Udinese-Venezia
L’Udinese conta 3 vittorie e 1 sola sconfitta negli ultimi precedenti contro il Venezia, compreso il più recente dello scorso anno, sempre in Friuli, quando l’Udinese vinse 3-2, e pensiamo che i padroni di casa vinceranno anche in questo scontro di Coppa Italia.
PRONOSTICO: VITTORIA UDINESE @1.93
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.