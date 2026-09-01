Pronostico Cagliari-Verona: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Coppa Italia del 03-09-2026

Giovedì continuano i sedicesimi di Coppa Italia 2026-2027 e si gioca in Sardegna, col Cagliari che ospita l’Hellas Verona, retrocessa in Serie B e che non ha nemmeno iniziato benissimo il nuovo campionato cadetto. Pronostico Cagliari-Verona 3 settembre 2026.
Pronostico Cagliari-Verona 3 settembre 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Hellas Verona match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.
Il Cagliari ha iniziato la stagione con il piede giusto. Ottimo debutto stagionale con una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Parma in Serie A, preceduto dal successo per 1-0 nel turno precedente di Coppa Italia contro l’Arezzo
L’Hellas Verona, reduce dalla retrocessione in Serie B della scorsa stagione, ha vissuto un inizio di campionato più contratto ed è guidato in panchina dal tecnico Marco Baroni. La Coppa Italia rappresenta per gli scaligeri una vetrina importante per ritrovare entusiasmo e linfa offensiva. Avvio di Serie B a rilento per l’Hellas con 1 punto conquistato in due partite (pareggio 1-1 contro l’Ascoli e una sconfitta contro il Padova).
Probabili Formazioni Cagliari-Hellas Verona
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Daniel Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.
Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Victor Nelsson, Nicolás Valentini; Pol Lirola, Harroui, Gagliardini, Bernede, Frese; Amin Sarr, Gift Orban. Allenatore: Baroni.
Guida TV Calcio: dove vedere Cagliari-Verona?
Il match si giocherà giovedì 3 settembre 2026 alle ore 21:00 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari. Diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.
Migliori quote per Cagliari-Verona
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Cagliari-Verona
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04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.90
|3.50
|3.75
|1.94
|3.29
|4.03
|1.95
|3.40
|4.00
|1.90
|3.50
|3.75
|1.90
|3.40
|4.00
Le nostre scommesse su Cagliari-Verona
Il bilancio complessivo tra le due formazioni è in perfetto equilibrio. Nelle sfide totali giocate dal 2003 a oggi si registrano con 8 vittorie a testa e 6 pareggi. Pensiamo che in casa la superiorità e il miglior momento dei sardi si faranno sentire, con la squadra di Pisacane che potrà avanzare nella coppa nazionale.
PRONOSTICO: VITTORIA CAGLIARI @1.95
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.