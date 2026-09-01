Pronostico Cagliari-Verona: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Coppa Italia del 03-09-2026

Giovedì continuano i sedicesimi di Coppa Italia 2026-2027 e si gioca in Sardegna, col Cagliari che ospita l’Hellas Verona, retrocessa in Serie B e che non ha nemmeno iniziato benissimo il nuovo campionato cadetto. Pronostico Cagliari-Verona 3 settembre 2026.

Pronostico Cagliari-Verona 3 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Hellas Verona match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.

Il Cagliari ha iniziato la stagione con il piede giusto. Ottimo debutto stagionale con una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Parma in Serie A, preceduto dal successo per 1-0 nel turno precedente di Coppa Italia contro l’Arezzo

L’Hellas Verona, reduce dalla retrocessione in Serie B della scorsa stagione, ha vissuto un inizio di campionato più contratto ed è guidato in panchina dal tecnico Marco Baroni. La Coppa Italia rappresenta per gli scaligeri una vetrina importante per ritrovare entusiasmo e linfa offensiva. Avvio di Serie B a rilento per l’Hellas con 1 punto conquistato in due partite (pareggio 1-1 contro l’Ascoli e una sconfitta contro il Padova).

Probabili Formazioni Cagliari-Hellas Verona

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Daniel Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Victor Nelsson, Nicolás Valentini; Pol Lirola, Harroui, Gagliardini, Bernede, Frese; Amin Sarr, Gift Orban. Allenatore: Baroni.

Guida TV Calcio: dove vedere Cagliari-Verona?

Il match si giocherà giovedì 3 settembre 2026 alle ore 21:00 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari. Diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Migliori quote per Cagliari-Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Verona

Il bilancio complessivo tra le due formazioni è in perfetto equilibrio. Nelle sfide totali giocate dal 2003 a oggi si registrano con 8 vittorie a testa e 6 pareggi. Pensiamo che in casa la superiorità e il miglior momento dei sardi si faranno sentire, con la squadra di Pisacane che potrà avanzare nella coppa nazionale.

PRONOSTICO: VITTORIA CAGLIARI @1.95

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.