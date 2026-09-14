Sedicesimi di finale di Coppa Italia 2026-2027 in campo martedì sera quando allo Stadio Franchi ci sarà un interessante derby toscano con la Fiorentina che è ripartita con Vanoli dopo l’esonero di Grosso, contro il Pisa. Pronostico Fiorentina-Pisa 15 settembre 2026.
Pronostico Fiorentina-Pisa 15 settembre 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Pisa match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.
La Fiorentina ha vissuto un avvio di stagione turbolento in Serie A, che ha già portato all’esonero di Fabio Grosso e al ritorno in panchina di Paolo Vanoli. La svolta è arrivata nell’ultimo turno di campionato, grazie a una convincente vittoria esterna per 4-2 contro il Venezia, trascinata dalla straordinaria tripletta del talento Franco Mastantuono. La Coppa Italia rappresenta l’occasione ideale per dare continuità al nuovo corso tattico.
Il Pisa di Paolo Bianco, arrivano a questa sfida con la necessità di riscattare la pesante sconfitta subita in Serie B contro la Virtus Entella (4-1). Dopo un buon inizio di stagione — caratterizzato dal passaggio del turno in Coppa ai rigori contro l’Empoli e dalle vittorie su Catanzaro e Juve Stabia — lo stop dell’ultimo weekend ha sollevato qualche dubbio, spingendo il tecnico a valutare un po’ di turnover in vista del derby.
Probabili Formazioni Fiorentina-Pisa
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
Pisa (4-3-3): Scuffet; Zanon, Caracciolo, Primasso, Léris; Piccinini, Loyola, Esteves; Rao, Moreo, Ferrah. Allenatore: Bianco
Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Pisa?
Il sentito derby toscano di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa si disputerà martedì 15 settembre 2026 alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara, valida per il secondo turno (sedicesimi di finale) a eliminazione diretta, mette in palio un posto agli ottavi di finale contro il Napoli. Diretta su Italia 1 a partire dalle ore 21:00 e in streaming su Mediaset Infinity.
Migliori quote per Fiorentina-Pisa
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Fiorentina-Pisa
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15/09/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.45
|4.50
|6.00
|1.47
|4.37
|6.25
|1.47
|4.60
|6.20
|1.45
|4.10
|6.50
|1.45
|4.50
|6.25
Le nostre scommesse su Fiorentina-Pisa
La Fiorentina non perde il derby toscano col Pisa dal 1986. Di recente nella passata stagione in Serie A, i viola e i pisani si sono affrontati due volte in campionato, con uno 0-0 all’andata e un 1-0 per i viola a Firenze nel match di ritorno. Risultati a basso punteggio, al contrario degli ultimi risultati di queste due formazioni nei rispettivi campionati: 4-2 della Fiorentina a Venezia, crollo interno del Pisa che invece ha perso 1-4 contro l’Entella in B. Questa volta andiamo con entrambe le squadre a segno.
PRONOSTICO: GOL SI @1.71
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.