Pronostico Fiorentina-Pisa: statistiche, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse Coppa Italia del 15-09-2026

Pronostico Fiorentina-Pisa 15 settembre 2026
Pronostici Coppa Italia
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14 Settembre 2026

Sedicesimi di finale di Coppa Italia 2026-2027 in campo martedì sera quando allo Stadio Franchi ci sarà un interessante derby toscano con la Fiorentina che è ripartita con Vanoli dopo l’esonero di Grosso, contro il Pisa. Pronostico Fiorentina-Pisa 15 settembre 2026.

Pronostico Fiorentina-Pisa 15 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Pisa match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.

La Fiorentina ha vissuto un avvio di stagione turbolento in Serie A, che ha già portato all’esonero di Fabio Grosso e al ritorno in panchina di Paolo Vanoli. La svolta è arrivata nell’ultimo turno di campionato, grazie a una convincente vittoria esterna per 4-2 contro il Venezia, trascinata dalla straordinaria tripletta del talento Franco Mastantuono. La Coppa Italia rappresenta l’occasione ideale per dare continuità al nuovo corso tattico.

Il Pisa di Paolo Bianco, arrivano a questa sfida con la necessità di riscattare la pesante sconfitta subita in Serie B contro la Virtus Entella (4-1). Dopo un buon inizio di stagione — caratterizzato dal passaggio del turno in Coppa ai rigori contro l’Empoli e dalle vittorie su Catanzaro e Juve Stabia — lo stop dell’ultimo weekend ha sollevato qualche dubbio, spingendo il tecnico a valutare un po’ di turnover in vista del derby.

Pronostico Fiorentina-Pisa 15 settembre 2026

Pronostico Fiorentina-Pisa 15 settembre 2026

Probabili Formazioni Fiorentina-Pisa

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

Pisa (4-3-3): Scuffet; Zanon, Caracciolo, Primasso, Léris; Piccinini, Loyola, Esteves; Rao, Moreo, Ferrah. Allenatore: Bianco

Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Pisa?

Il sentito derby toscano di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa si disputerà martedì 15 settembre 2026 alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara, valida per il secondo turno (sedicesimi di finale) a eliminazione diretta, mette in palio un posto agli ottavi di finale contro il Napoli. Diretta su Italia 1 a partire dalle ore 21:00 e in streaming su Mediaset Infinity.

Migliori quote per Fiorentina-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fiorentina-Pisa
15/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.454.506.00
1.474.376.25
1.474.606.20
1.454.106.50
1.454.506.25

Le nostre scommesse su Fiorentina-Pisa

La Fiorentina non perde il derby toscano col Pisa dal 1986. Di recente nella passata stagione in Serie A, i viola e i pisani si sono affrontati due volte in campionato, con uno 0-0 all’andata e un 1-0 per i viola a Firenze nel match di ritorno. Risultati a basso punteggio, al contrario degli ultimi risultati di queste due formazioni nei rispettivi campionati: 4-2 della Fiorentina a Venezia, crollo interno del Pisa che invece ha perso 1-4 contro l’Entella in B. Questa volta andiamo con entrambe le squadre a segno.

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