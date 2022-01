Pronostici Coppa Italia: il 12 e 13 gennaio iniziano gli ottavi di finale

Coppa Italia 12-13 Gennaio 2022, si entra nel vivo della coppa nazionale del calcio italiano con le prime sfide valide per gli ottavi di finale che vedono Napoli, Milan e Atalanta favorite contro Fiorentina, Genoa e Venezia. Nelle quote antepost anche qui troviamo l’Inter a dominare le lavagne per la vittoria finale.

Coppa Italia 12-13 Gennaio: Atalanta-Venezia

La Coppa Italia entra nel vivo, con l’ingresso delle otto teste di serie (le prime otto classificate della scorsa serie A), esentate dai primi turni. Domani e giovedì sono in programma i primi tre incontri degli ottavi di finale a turno unico. Si comincia con Atalanta-Venezia, domani al Gewiss Stadium, un match che vede favoritissimi i padroni di casa, due volte finalisti nelle ultime tre edizioni.

Su SNAI, il segno «1» si gioca @1,30, mentre le chance del Venezia si collocano ad alta quota, @9,25. Il pareggio che condurrebbe ai supplementari è un’ipotesi che vale @5 volte la posta. Pochi dubbi sul fatto che sarà un incontro non povero di reti, tanto che l’Over scende fino @1,55 e l’Under è a quota @2,30.

Coppa Italia 12-13 Gennaio: Napoli-Fiorentina

Giovedì al Maradona scendono in campo Napoli-Fiorentina, e anche qui il pronostico SNAI tende al segno «1», dato @1,75, contro un «2» @4,25 e una «X» @3,90. Pesano probabilmente anche i risultati dei più recenti scontri diretti, vinti dal Napoli: un anno fa, sul proprio terreno, la squadra allora allenata da Gattuso si impose con un fragoroso 6-0, poi andò a vincere anche al Franchi (0-2).

In questa stagione le due squadre si sono incontrate a Firenze nello scorso ottobre e il risultato è stato ancora favorevole al Napoli (1-2 in rimonta). Negli ultimi tempi, forse anche a causa delle numerose assenze, la squadra di Spalletti sembra aver perso la vena realizzativa: soltanto 3 i gol realizzati nelle ultime cinque gare, tutte concluse con risultati da Under. Gli analisti però stavolta vedono un match da Over, dato @1,65.

Coppa Italia 12-13 Gennaio: Milan-Genoa

A seguire, andranno in campo a San Siro Milan-Genoa, che si sono incontrate a Marassi lo scorso 1° dicembre, in un match che ha visto il dominio rossonero (0-3). Il cammino per il Genoa è in salita anche stavolta: la vittoria del Milan vale soltanto @1,27, l’impresa rossoblù moltiplica la posta per @10. Alto anche il pareggio nei tempi regolamentari, ovvero il Pareggio @5,75.

Il Genoa ha il problema dell’attacco, che nelle ultime dieci partite ha realizzato soltanto 4 reti. Prevedibile, con questi presupposti, che la quota del Goal (@2,15) sia nettamente superiore a quella del No Goal (@1,60).

Tutte le quote sulla Coppa Italia

Vediamo le quote 1X2 di SNAI di tutte le sfide di questi ottavi di finale e a seguire le quote antepost per il passaggio del turno e per la vittoria finale, e anche qui l’Inter domina le lavagne, ma questa settimana i nerazzurri sono attesi al derby d’Italia contro la Juve, per quello che sarebbe il primo trofeo di Inzaghi sulla panchina interista (leggi qui analisi e consigli per le scommesse).

12-01-2022

17:30 Atalanta – Venezia 1,30 5,50 9,25

13-01-2022

18:00 Napoli – Fiorentina 1,77 3,80 4,25

21:00 Milan – Genoa 1,25 5,75 10

18-01-2022

17:30 Lazio – Udinese 1,60 4,25 5,00

21:00 Juventus – Sampdoria 1,38 5,00 7,00

19-01-2022

17:30 Sassuolo – Cagliari 1,60 4,25 5,00

21:00 Inter – Empoli 1,22 6,50 11

20-01-2022

21:00 Roma – Lecce 1,30 5,50 8,75

Passaggio del Turno Ottavi Di Finale Coppa Italia 2021/2022

Atalanta – Venezia 1,12 5,50

Inter – Empoli 1,07 7,25

Juventus – Sampdoria 1,14 5,00

Lazio – Udinese 1,27 3,55

Milan – Genoa 1,10 6,00

Napoli – Fiorentina 1,30 3,25

Roma – Lecce 1,09 6,25

Sassuolo – Cagliari 1,27 3,50

Coppa Italia 2021/22

Inter 3,50

Juventus 4,50

Napoli 5,50

Atalanta 5,50

Milan 5,50

Roma 8,00

Lazio 10

Fiorentina 20

Sassuolo 50

Sampdoria 50

Udinese 75

Venezia 100

Empoli 100

Lecce 100

Cagliari 100

Genoa 100

