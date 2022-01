Pronostici Coppa Italia: ottavi di finale dal 18 al 20 gennaio

Coppa Italia 18-20 Gennaio, tra martedì e giovedì si giocano le altre 5 partite degli ottavi di finale della coppa nazionale del calcio italiano. Si inizia il 18 gennaio con Lazio-Udinese e Juventus-Sampdoria. Al mercoledì sono in campo Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli. Chiuderanno il turno Roma-Lecce in campo giovedì dallo stadio Olimpiaco.

Coppa Italia 18-20 Gennaio: le partite di martedì

Il programma degli ottavi riprende martedì 18 gennaio con il match delle 17:30 tra Lazio-Udinese, che vede partire favoriti sulla carta i biancocelesti. La formazione allenata da Maurizio Sarri è tornata alla vittoria nel weekend rifilando 3 gol alla Salernitana in trasferta. L’Udinese di Gabriele Cioffi, invece, viene da due sconfitte consecutive rimediate contro Atalanta in casa e Juventus in trasferta. Un momento delicato per i bianconeri friulani, che vedono avvicinarsi la zona calda della classifica, anche se hanno due partite da recuperare.

Le due formazioni si sono già affrontate in stagione, a dicembre, quando sulla panchina bianconera c’era ancora Gotti: 4-4 il risultato pirotecnico dell’Olimpico di Roma con i friulani che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 3-1. Un altra sfida da OVER 2.5 si gioca @1.85. La vincente affronterà ai quarti il Milan.

Alle 21:00 la Juventus di Massimiliano Allegri se la vedrà invece con la Sampdoria, che sta dando il benservito all’allenatore, Roberto D’Aversa, proprio in queste ore. I bianconeri (esclusa la sconfitta in Supercoppa), hanno trovato un buon ruolino di marcia con 8 risultati utili consecutivi (41 punti e 5° posto in classifica), l’ultimo dei quali è la vittoria per 2-0 contro l’Udinese. I blucerchiati, invece, con 20 punti vivono con lo spauracchio retrocessione, alimentato purtroppo da 3 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali arrivata in casa per mano del Torino (1-2).

Bianconeri favoriti sulla carta, insomma, anche se a settembre il match di campionato dell’Allianz Stadium si è concluso con un 3-2 che ha lasciato la Samp in partita fino ai minuti finali. I bookmakers oggi non si aspettano passi falsi dai bianconeri dati a @1.45 di quota massima per la vittoria.

Coppa Italia 18-20 Gennaio: le sfide di mercoledì

Mercoledì il programma degli ottavi di Coppa Italia prosegue con Sassuolo-Cagliari alle 17:30. I neroverdi di Dionisi stanno andando indubbiamente meglio degli isolani in questa stagione. La squadra di Mazzarri è concentrata nel tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, è alle prese anche con varie assenze e quindi la priorità dei rossoblù sarà quella di non sprecare troppe energie in vista del finale di stagione, nel quale ci saranno da fare tanti punti per mantenere la categoria. Le vincenti di queste ultime due partite si affronteranno ai quarti. Neroverdi favoriti con quota in calo verso @1.60.

Alle 21:00, invece, si accendono le luci di San Siro per Inter-Empoli, una sfida che si preannuncia scoppiettante anche per via del buon campionato fin qui fatto dagli ospiti. Nel match dell’andata di Serie A i nerazzurri si sono imposti al Castellani con il punteggio di 2-0. Una prova di solidità e al contempo di maturità da parte dei campioni d’Italia, che vogliono fare propria anche la Coppa Italia, dopo aver conquistato la Supercoppa, primo trofeo della stagione, contro la Juventus. Chi prevarrà in questa sfida affronterà la vincente di Roma-Lecce. Nerazzurri super favoriti sotto @1.30 di quota per una vittoria nei 90 minuti.

Coppa Italia 18-20 Gennaio: Roma-Lecce, l’ultimo ottavo di finale del giovedì

Giovedì alle 21:00 il programma degli ottavi, e con esso gli accoppiamenti dei quarti, si completa con Roma-Lecce. I giallorossi di José Mourinho affrontano il Lecce di Marco Baroni, formazione che in Serie B sta lottando per ritrovare la promozione nella massima serie. Insomma, sulla carta c’è una categoria di differenza tra le due formazioni, con lo Special One che, visti i precedenti europei, difficilmente stravolgerà la formazione.

I salentini non partono per nulla con i favori del pronostico e per passare il turno servirà loro un’impresa, anche perché visto lo score in campionato, la Coppa Italia diventa di diritto un obiettivo della Roma per dare un senso alla stagione dopo aver ritrovato la vittoria in campionato con il Cagliari (1-0). La vincente ai quarti incrocerà una tra Inter ed Empoli. Mourinho non può sbagliare in questa sfida tra giallorossi in cui la Roma si gioca ovviamente favorita @1.30 per la vittoria.

Tutte le quote sulla Coppa Italia 2021-22

Ecco tutte le quote 1X2 per le prossime partite di Coppa Italia e a seguire le quote antepost per la vittoria finale della competizioni, e anche qui abbiamo l’Inter a dominare le lavagne dei bookmakers.

18-01-2022

17:30 Lazio – Udinese 1,60 4,00 5,25

21:00 Juventus – Sampdoria 1,38 5,00 7,25

19-01-2022

17:30 Sassuolo – Cagliari 1,60 4,25 4,75

21:00 Inter – Empoli 1,21 6,50 12

20-01-2022

21:00 Roma – Lecce 1,30 5,50 8,75

Ottavi Di Finale Coppa Italia 2021/2022

Inter – Empoli 1,05 8,00

Juventus – Sampdoria 1,15 5,00

Lazio – Udinese 1,27 3,55

Roma – Lecce 1,10 6,00

Sassuolo – Cagliari 1,27 3,50

Coppa Italia 2021/22

Inter 3,50

Atalanta 4,50

Juventus 4,50

Milan 5,50

Roma 7,50

Lazio 12

Fiorentina 15

Sassuolo 50

Sampdoria 75

Udinese 100

Cagliari 100

Empoli 150

Lecce 200

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.A.