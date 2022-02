Pronostico Inter-Roma, quarti di finale di Coppa Italia del 8 febbraio

Inter-Roma 8 Febbraio, iniziano i quarti di finale della Coppa Italia a San Siro con una sfida ricca di pathos visto che contro i nerazzurri c’è Mourinho e la sua Roma. L’Inter arriva dalla sconfitta nel derby e sabato ha la trasferta di Napoli in campionato, per un periodo davvero tosto per la squadra di Inzaghi che deve gestire anche le energie fisiche e mentali.

Inter-Roma 8 Febbraio, Mourinho sfavorito a San Siro

Il quarto di finale tra Inter-Roma che apre il programma della Coppa Italia sarà la prima volta di Josè Mourinho a San Siro contro la “sua” Inter dal giorno del Triplete 2010. Il tecnico portoghese è arrivato a Roma per riportare un titolo sulla sponda giallorossa della capitale quattordici anni dopo l’ultima volta, ma per gli esperti di Stanleybet.it sono i nerazzurri, in quota @1,58 contro il @5 della Roma, i favoriti per il passaggio del turno mentre si gioca @4,20 il segno «X».

Prevista una partita all’insegna dello spettacolo con l’Over 2.5 @1,61 preferito sull’Under 2.5 offerto @2,14. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è l’1-1 @7,40, vale @7,60 il successo interno per 2-1 mentre sale @45 l’1-3 romanista.

Possibile, visto la sfida a eliminazione diretta su gara secca, anche un finale oltre il novantesimo minuto. Il successo ai supplementari dell’Inter si gioca @8 contro il @22 della Roma, mentre si attesta @16 l’affermazione di una delle squadre durante la lotteria dei rigori. Occhio anche al Var, possibile protagonista del match: l’intervento dell’ausilio della tecnologia per chiarire un episodio dubbio è fissato @3,25.

Tutte le quote sulla Coppa Italia

08-02-2022

21:00 Inter – Roma 1,57 4,25 5,25

09-02-2022

21:00 Milan – Lazio 1,83 3,85 3,90

10-02-2022

18:00 Atalanta – Fiorentina 1,70 4,00 4,25

21:00 Juventus – Sassuolo 1,50 4,50 5,75

Passaggio Turno Quarti Di Finale Coppa Italia 21/22

Ac Milan – Lazio Rome 1,37 2,95

Atalanta Bc – Acf Fiorentina 1,35 3,00

Inter Milano – As Roma 1,27 3,50

Juventus Turin – Sassuolo Calcio 1,25 3,70

Coppa Italia 2021/22

Inter 3,50

Atalanta 4,50

Juventus 4,50

Milan 5,50

Roma 7,50

Lazio 10

Fiorentina 12

Sassuolo 33

