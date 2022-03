Scommesse Coppa Italia: semifinale Milan-Inter, quote e scommettitori con i nerazzurri

Coppa Italia Milan-Inter, è il derby della Madonnina ad aprire il turno d’andata delle semifinali della coppa nazionale italiana. Andiamo a vedere quote, analisi, statistiche e consigli per le scommesse su questa sfida.

Coppa Italia Milan-Inter, derby della madonnina per la semifinale d’andata

Più Inter che Milan nell’andata della semifinale di Coppa Italia. A un mese di distanza dal derby in campionato, i bookmaker puntano sulla rivincita dei nerazzurri, che proprio contro i rossoneri hanno subìto la prima di una serie inattesa di battute d’arresto. Nelle ultime sei partite disputate tra campionato e coppe, Inzaghi e i suoi hanno vinto una sola volta, proprio in Coppa Italia contro la Roma: la scossa nella partita di domani si gioca @2,31 su Planetwin365, avanti sul @3,00 del segno «1» e sul @3,40 della «X».

Anche le scelte degli scommettitori premiano Inzaghi, con il 41% delle scelte dalla sua parte; il ritorno alla vittoria di Pioli dopo i flop con Salernitana e Udinese ha totalizzato il 31% delle giocate, mentre il pareggio si è fermato al 28%.

Primo obiettivo per i nerazzurri è il ritorno al gol, dopo tre partite consecutive (Liverpool incluso) a secco di reti: un obiettivo sulla carta raggiungibile vista la quota @1,17, con la minaccia di un altro incontro senza gol data @4,09.

Coppa Italia Milan-Inter, probabili formazioni

L’osservato speciale degli analisti rimane Lautaro Martinez, ancora a zero reti nel 2022 ma confermato in prima fila nelle scommesse sui marcatori, @2,45. Davanti a lui c’è però Giroud, protagonista del derby in campionato e ora @2,35, con l’intoccabile Leao @3,50 e Rebic che scalpita @3,00. Dall’altra parte del campo spazio anche a Dzeko (@2,65) e l’ex Calhanoglu @3,75.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Coppa Italia Milan-Inter, le statistiche del derby

Il Milan ha superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto sfide ad eliminazione diretta contro l’Inter in Coppa Italia – tuttavia, i nerazzurri hanno trovato il successo in cinque delle ultime otto gare contro i rossoneri nella competizione (1N, 2P).

L’Inter è andata a segno in tutte le ultime nove gare contro il Milan considerando tutte le competizioni, trovando il successo in sei di queste (1N, 2P).

Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare contro l’Inter tra Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana (4V, 3N), infatti, la percentuale di sconfitte dei rossoneri contro i nerazzurri è del 38% considerando le gare di campionato, ma solo del 27% negli incontri di coppa.

11 delle 17 complessive gare d’andata del Milan in semifinale Coppa Italia sono terminate in parità.

Le statistiche sui protagonisti per le scommesse sui giocatori

Rafael Leão e Olivier Giroud sono i due giocatori di Serie A che hanno segnato più reti in un singolo stadio considerando tutte le competizioni nel 2022: sei a testa a San Siro.

Alexis Sánchez è l’unico giocatore di Serie A che è andato a segno in quattro competizioni differenti in questa stagione: il fantasista cileno infatti ha realizzato una rete in ciascuna delle sue ultime due presenze in Coppa Italia e nessun giocatore dell’Inter è mai andato a bersaglio in tre gare di fila nel torneo nelle ultime otto stagioni.

Ivan Perisic è stato coinvolto in sette reti contro il Milan con la maglia dell’Inter (due reti e cinque assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio considerando tutte le competizioni (sette anche contro Chievo e Fiorentina).

Tutte le quote sulla Coppa Italia

01-03-2022

Milan – Inter 3,05 3,45 2,30

02-03-2022

Fiorentina – Juventus 3,00 3,40 2,35

Passaggio del Turno Semifinali Coppa Italia 2021/22

Inter – Milan 1,50 2,30

Juventus – Fiorentina 1,33 3,00

Coppa Italia 2021/22

Juventus 2,50

Inter 2,75

Milan 3,75

Fiorentina 9,00

