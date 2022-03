Scommesse Coppa Italia: semifinale Fiorentina-Juve, Vlahovic torna al Franchi da avversario

Coppa Italia Fiorentina-Juventus, Vlahovic torna da ex al Franchi dove mercoledì sera si gioca la seconda semifinale d’andata della Coppa Italia, nella classica rivalità tra viola e bianconeri.

Coppa Italia Fiorentina-Juventus, l’ex Vlahovic sorvegliato speciale

Dusan Vlahovic pensava che, dopo il suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, avrebbe messo piede al Franchi solo nell’ultima giornata di campionato, a maggio. Invece i viola, dopo aver eliminato Napoli e Atalanta, sfidano i bianconeri domani sera nella semifinale di Coppa Italia.

La formazione di Allegri, secondo gli esperti Sisal, parte favorita @2,50 rispetto al @2,90 dei padroni di casa con il pareggio offerto @3,25. Juventus avanti anche nel testa a testa che vale l’ingresso in finale: @1,42 per Chiellini e compagni contro il @2,75 dei toscani.

Le due storiche rivali si sfidano per la quarta volta in semifinale: la Fiorentina è passata due volte, 1940 e 1961, mentre la Juventus si è imposta nel 2015. La curiosità è che, in tutte e tre le occasioni, la formazione che si è qualificata per la finale ha poi vinto il trofeo. Il Goal, in quota @1,72, si fa preferire leggermente al No Goal, dato @2,00. Vista la posta in palio, anche il direttore di gara non dovrà commettere errore: non è così da escludere l’aiuto del VAR che si gioca @3,00.

Coppa Italia Fiorentina-Juventus: probabili formazioni

Inevitabilmente, sia che giochi dal primo minuto o che parta dalla panchina, il grande protagonista della serata sarà Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, 49 gol con la maglia della Fiorentina prima di passare, qualche settimana fa, alla Juventus, ha avuto un impatto incredibile con il mondo bianconero come dimostrano i 4 gol in 6 partite finora giocate. Il numero 7 di Allegri prova a spingere la sua squadra all’ennesima finale di Coppa Italia, già disputata in 20 occasioni, e la rete dell’ex, per gli esperti Sisal, è offerta @2,50.

Punta a ripetersi al Franchi anche Leonardo Bonucci, in gol nell’ultimo incrocio in Coppa Italia 7 anni fa: il gol di testa del difensore bianconero pagherebbe @12 volte la posta.

Vincenzo Italiano però non vuole mollare nulla e ha dimostrato di tenere parecchio alla manifestazione: Krzysztof Piatek ha mostrato come l’aria dell’Italia gli faccia bene segnando 5 volte in 7 presenze con la maglia viola. L’attaccante della Fiorentina che spacca la gara come primo marcatore si gioca @8,25.

Attenzione poi ad Arthur Cabral: il centravanti brasiliano ha rotto il ghiaccio segnando contro il Sassuolo e punta a ripetersi contro la Juventus tanto che la sua rete è in quota @3,75.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Arthur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Le statistiche tra viola e bianconeri

-Tra le avversarie che hanno affrontato la Juventus più di due volte in Coppa Italia, la Fiorentina è quella che in percentuale ha ottenuto più successi contro i bianconeri (43% – sei in 14 precedenti); tuttavia i viola hanno vinto solo una delle ultime sei sfide nella competizione contro questa avversaria (3N, 2P).

-La Juventus ha vinto 11 delle ultime 15 gare contro la Fiorentina in tutte le competizioni (2N, 2P).

-Dall’inizio dello scorso decennio, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in nove trasferte contro la Fiorentina considerando tutte le competizioni; contro nessuna avversaria ha fatto meglio; tuttavia, ben 11 delle ultime 22 gare esterne contro i viola sono terminate in parità (completano nove successi bianconeri e due sconfitte).

-La Juventus è la squadra che ha partecipato più volte alle semifinali di Coppa Italia (33).

Le statistiche sui giocatori

-Tra il 2012 e il 2015 Juan Cuadrado ha giocato 106 partite e segnato 26 gol con la maglia della Fiorentina – considerando tutte le competizioni, il colombiano ha fornito finora due assist, entrambi nelle ultime tre partite disputate (v Empoli e Torino); è dalla stagione 2012/13 che fornisce almeno quattro passaggi vincenti a fine stagione (17 nel 2021/22).

-Dusan Vlahovic può diventare il terzo giocatore dei cinque grandi campionati europei in grado di segnare sia a favore che contro una squadra nella stagione in corso considerando tutte le competizioni, dopo Dodi Lukébakio (a favore e contro il Wolfsburg) e Gaëtan Laborde (Montpellier).

Tutte le quote sulla Coppa Italia

02-03-2022

21:00 Fiorentina – Juventus 2,75 3,30 2,60

Passaggio Turno Semifinali Coppa Italia 2021/22

Juventus – Fiorentina 1,33 3,00

Coppa Italia 2021/22

Juventus 2,50

Inter 2,75

Milan 3,75

Fiorentina 9,00

