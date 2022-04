Scommesse Inter-Milan Coppa Italia, semifinale di ritorno in campo martedì 19 aprile 2022 alle ore 21:00 da San Siro ovviamente. Vediamo analisi e scommesse sul derby della madonnina.

Scommesse Inter-Milan Coppa Italia: ritorno di semifinale

Domani sera torna la Coppa Italia con la semifinale di ritorno tra Inter-Milan che andrà in scena allo stadio Meazza di Milano. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, giocata sullo stesso terreno di gioco lo scorso 1 marzo, in quel caso con i rossoneri come squadra di casa.

Un pareggio a reti bianche che lascia aperti i giochi ad ogni ipotesi, anche se i rossoneri partono con il leggero vantaggio di non aver subito reti all’andata, dato che, ricordiamo, per questa edizione della Coppa Italia è ancora in vigore la regola dei gol in trasferta che valgono doppio.

Scommesse Inter-Milan Coppa Italia: ultime dai campi e probabili formazioni

Simone Inzaghi ritrova De Vrij, ma deve fare i conti con le condizioni di Bastoni, uscito non al meglio dalla sfida contro lo Spezia. Se non dovesse farcela, è pronto D’Ambrosio. Sulle corsie esterne dovrebbe toccare ai titolari Dumfries e Perisic, mentre davanti Dzeko e Lautaro dovrebbero tornare a giocare in coppia dopo le rotazioni delle ultime gare. Nessun dubbio a centrocampo sul trio composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Pioli non potrà contare ancora una volta su Zlatan Ibrahimovic, alle prese con l’ennesimo infortunio, ragion per cui Giroud dovrà fare gli straordinari in avanti, anche se Rebic è tornato a disposizione e scalpita. Nella seduta di allenamento di ieri, hanno lavorato ancora a parte Romagnoli e Calabria, che ha dovuto saltare all’ultimo il match di campionato contro il Genoa per un problema allo stomaco, evidentemente non ancora smaltito del tutto: uomini contati quindi per i rossoneri. Kessié dovrebbe essere confermato nel ruolo di trequartista, con Tonali e Bennacer in mediana. Leao sembra sicuro del posto, mentre sul versante destro Messias sembra favorito su Saelemaekers.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.

Statistiche Inter-Milan

Entrambe le milanesi hanno raggiunto la semifinale di Coppa Italia dopo aver eliminato ai quarti di finale una romana: l’Inter di Simone Inzaghi ha avuto la meglio sulla Roma dell’ex José Mourinho, battuto con il classico punteggio di 2-0; il Milan, invece, ha rifilato ben 4 reti alla Lazio di Maurizio Sarri, sempre a San Siro.

Quello di domani sera, dicevamo, sarà in totale il quarto derby milanese della stagione: il bilancio è di una vittoria per il Diavolo, che ha vinto in rimonta la stracittadina di ritorno di Serie A (2-1), mentre all’andata il derby si era concluso con il punteggio di 1-1 (12° turno), prima del pareggio a reti bianche della semifinale di andata.

L’ultimo derby di Coppa Italia tra Milan e Inter risale alla passata edizione del torneo: vittoria per i nerazzurri allora allenati da Antonio Conte ai quarti di finale per 2-1 grazie ad una rete di Eriksen nel finale su punizione. I nerazzurri saranno poi eliminati in semifinale dalla Juventus, vincitrice del trofeo ai danni dell’Atalanta. In totale, sarà il derby numero 232, di cui 26 si sono disputati in Coppa Italia: il bilancio nella competizione è di 10 vittorie del Milan, contro le 8 dell’Inter (8 anche i pareggi). In queste sfide i rossoneri hanno messo a segno 34 reti, 10 in più dei nerazzurri.

L’Inter ha disputato in totale 13 finali di Coppa Italia vincendone 7; il Milan ha vinto 5 volte la Coppa Italia, ma ha perso ben 9 finali.

Quello di martedì sera sarà anche il 15° confronto tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli, tenendo conto di tutte le competizioni: al momento il bilancio pende leggermente dalla parte del tecnico nerazzurro, che può vantare 6 vittorie contro 4. Completano lo score 4 pareggi.

Tutte le quote sulla Coppa Italia

Quote 1×2

Inter – Milan 2,05 3,40 3,70

Juventus – Fiorentina 1,87 3,65 4,00

Passaggio del turno Semifinali Coppa Italia 2021/22

Inter – Milan 1,85 1,90

Juventus – Fiorentina 1,15 5,00

Coppa Italia 2021/22

Juventus 2,00

Inter 3,25

Milan 3,75

Fiorentina 15

