Pronostico Juventus-Fiorentina Coppa Italia 2022, mercoledì 20 aprile a Torino si gioca la semifinale di ritorno tra due storiche rivali, con i bianconeri che partono dall’1-0 dell’andata e Vlahovic pronto al gol dell’ex.

Pronostico Juventus-Fiorentina Coppa Italia: le quote favoriscono i bianconeri

Allo Stadium va in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Fiorentina, un nuovo capitolo nella ormai centenaria rivalità tra i due club. I bianconeri partono dall’1 a 0 dell’andata e sembrano avere la strada in discesa verso la terza finale consecutiva della competizione, la vittoria bianconera è infatti @1,85, si sale @4,00 per il blitz della viola, il pareggio è @3,75. Ancora più marcato il distacco per il passaggio turno, @1,20 la Juventus, @4,50 la Fiorentina.

Occhi puntati sull’ex Vlahovic, il serbo è il primo indiziato a finire sul tabellino dei marcatori, @2,50. Alle battute finali della sua avventura in bianconero, Dybala vuole aiutare la sua squadra nella conquista della finale, un suo gol è @3,00. Tra gli uomini di Italiano, spiccano Piatek, @4,00, e Cabral, @4,50. La gara di andata è stata decisa da un autogol di Venuti, un’altra autorete si gioca @9,00.

Pronostico Juventus-Fiorentina Coppa Italia: ultime dai campi e probabili formazioni

Massimiliano Allegri ha da gestire diverse assenze. Non potranno essere della partita i lungodegenti Locatelli, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge. Difficilmente recuperabile, Arthur. Dovrebbe toccare dal 1’ a Zakaria con Rabiot, dunque, mentre Danilo tornerebbe ad agire da terzino destro. A sinistra, Alex Sandro si candida ad una maglia da titolare, mentre al centro dovrebbe finalmente partire titolare Leonardo Bonucci.

Italiano risponde con un 4-3-3 in cui Cabral dovrebbe essere ancora il terminale offensivo dopo aver scalzato Piatek dal trono. Ai suoi lati diverse opzioni per il tecnico viola, che dovrebbe optare per Gonzalez e probabilmente Ikoné. A centrocampo, sicuro del posto Torreira, mentre per gli interni ci sono diversi dubbi vista l’assenza di Castrovilli e quella probabile di Bonaventura.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Juve-Fiorentina, le statistiche

Negli ultimi 3 precedenti in Serie A tra Juventus e Fiorentina il bilancio è perfettamente in equilibrio con una vittoria per parte ed un pareggio. Quest’anno, però, i bianconeri hanno perso già 4 partite all’Allianz Stadium in campionato (4 pareggi e 9 vittorie), mentre la Fiorentina non ha un ottimo ruolino in trasferta (7 sconfitte delle 10 maturate globalmente in Serie A). Curiosamente, 8 degli ultimi 10 precedenti tra Juve e Fiorentina sono finiti con una sola delle due squadre in gol, mentre gli unici 3 match con almeno 3 reti si sono conclusi sempre con il risultato di 3-0, due volte in favore della Vecchia Signora e una volta in favore dei toscani.

Sono 5, invece, i precedenti di Coppa Italia disputati a Torino: il bilancio è in perfetta parità, con 2 vittorie della Juventus, un pareggio e 2 successi viola, che si sono aggiudicati il primo e l’ultimo appuntamento, rispettivamente nel 1936 e nel 2015. In quest’ultimo caso, però, si è trattato di un successo effimero della Fiorentina, perché dopo aver vinto a Torino per 1-2 (gol di Llorente per i bianconeri e doppietta di Salah per i viola), i toscani sono letteralmente crollati nel match di ritorno con la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri che si impose per 3-0 al Franchi, passando così il turno.

Tra i due allenatori ci sono solo due precedenti, ovvero quelli relativi a questa stagione: in entrambi i casi (1-0 con gol di Cuadrado nel match di andata in campionato) ad avere la meglio è stato il tecnico della Juventus.

Tutte le quote sulla Coppa Italia

Quote 1×2

Inter – Milan 2,05 3,40 3,70

Juventus – Fiorentina 1,87 3,65 4,00

Passaggio del turno Semifinali Coppa Italia 2021/22

Inter – Milan 1,85 1,90

Juventus – Fiorentina 1,15 5,00

Coppa Italia 2021/22

Juventus 2,00

Inter 3,25

Milan 3,75

Fiorentina 15

