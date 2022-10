Coppa Italia 2° Turno. Tra martedì 18 e giovedì 20 ottobre ci attendono 8 partite della coppa nazionale di calcio. La sfida più interessante è Udinese-Monza ma la nostra FREE PICK si concentra su Parma-Bari.

Coppa Italia 2° Turno: le partite di martedì

Martedì, alle ore 18:00, inizia il secondo turno di Coppa Italia con Genoa-Spal. I padroni di casa sono reduci da 4 risultati utili consecutivi nel campionato di Serie B (3 vittorie e un pareggio). Gli ospiti, invece, si presentano a questa gara dopo aver eliminato l’Empoli ai tempi supplementari (1-2), ma solo 13° in campionato con la squadra affidata al neo allenatore Daniele De Rossi, subentrato a Venturato, una squadra che comunque non vince dallo scorso 11 settembre (2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime quattro gare). La vincente, nel prossimo turno, dovrà vedersela con la Roma. Gli emiliani, a Marassi contro il Genoa, partono indietro sulla lavagna Snai, visto che il segno «2» si gioca @5,25 contro @1,57 dei rossoblù di Blessin (fa fede il risultato al termine dei 90′ regolamentari).

Il Torino, che ha eliminato il Palermo con un netto 3-0, gioca in casa contro il Cittadella, capace di battere 2-3 il Lecce in trasferta nel precedente turno. I granata non stanno vivendo un momento particolarmente positivo in Serie A, come dimostrato dalla serie di 5 partite consecutive senza successi (1 pareggio e 4 sconfitte), l’ultima delle quali nel derby della Mole, vinto dalla Juventus per 0-1. Periodo “no” anche per il Cittadella, reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte negli ultimi 4 incontri disputati in Serie B. Chi passa il turno affronterà il Milan agli ottavi. I granata hanno però la quota più bassa del turno per la vittoria @1.42.

Coppa Italia 2° Turno: i match del mercoledì

Mercoledì lo Spezia si presenta alla sfida casalinga con il Brescia dopo aver dominato la partita contro il Como nel precedente turno, vinta 5-1 dal club ligure. In Serie A, invece, la squadra di Gotti si trova indietro con 9 punti e nelle ultime 3 partite ha ottenuto solamente un pareggio e 2 sconfitte. Gli ospiti, che hanno eliminato il Pisa grazie a un netto 1-4, navigano in zona playoff in Serie B, ma non vincono ormai dal 16 settembre (2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime gare). Chi uscirà vittorioso dalla sfida affronterà l’Atalanta. Padroni di casa favoriti @1.87 nelle quote 1X2.

Mercoledì 19, alle ore 21:00, alla Dacia Arena, va in scena l’unica sfida tra due club di Serie A, Udinese-Monza. I friulani, che nel precedente turno hanno sconfitto 2-1 il Feralpisalò, si presentano a questo match al quinto posto in Serie A, con 21 punti e una sola sconfitta nelle prime 10 giornate di Serie A. Il Monza, che si presenta a questo turno dopo aver eliminato il Frosinone (3-2), è reduce dalla sconfitta per 1-0 rimediata sul campo dell’Empoli: uno stop che non cancella affatto il momento positivo dei brianzoli, che nei 3 precedenti incontri in campionato avevano sempre vinto. Chi tra i due club passerà il turno, affronterà la Juventus. La lavagna delle quote è tutta inclinata dalla parte della squadra di Sottil, con l’«1» @1,70. Gli altri due segni si equivalgono, @4,25.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

FREE PICK Coppa Italia: Parma-Bari da Gol/Gol

Parma-Bari, sfida tra due protagoniste del campionato di Serie B, che nel precedente turno hanno eliminato rispettivamente Salernitana (0-2) e Verona (1-4). I padroni di casa hanno conquistato 10 punti negli ultimi 4 incontri e non perdono una partita del campionato cadetto dallo scorso 10 settembre. Gli ospiti, al quarto posto con 18 punti, sono reduci dal brutto ko interno subito contro l’Ascoli (0-2), ma prima di questa sconfitta avevano collezionato 4 vittorie in 4 partite.

La vincente si troverà di fronte l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Le quote puntano sui ducali @1.87. Le due squadre hanno inaugurato il campionato di B (finì 2-2, un altro pareggio è @3,60) e le quote sorridono ai gialloblù di Pecchia (@1,95, contro il @3,60 per il «2»). Anche per questa partita ci aspettiamo spettacolo e puntiamo sul GOL SI @1.76.

Coppa Italia 2° Turno: le sfide di giovedì

Giovedì la Cremonese, che con un emozionante 3-2 ha eliminato nel turno precedente la Ternana, affronta il Modena, capace di approdare al secondo turno della Coppa Italia dopo aver vinto il derby contro il Sassuolo. I padroni di casa si trovano al penultimo posto in Serie A (con 4 punti) e, insieme alla Sampdoria, sono l’unica squadra a non aver ancora vinto nemmeno una partita (4 pareggi e 6 sconfitte). Il Modena, dopo un inizio di stagione difficilissimo (con 5 sconfitte nelle prime 6 gare), si è poi risollevato, grazie alle ultime 3 vittorie consecutive, che gli hanno consentito di posizionarsi al decimo posto, con 12 punti in B. La vincente se la vedrà con il Napoli, attuale capolista del campionato di Serie A.

La Sampdoria, che ha eliminato la Reggina nel precedente turno (1-0), ospita l’Ascoli, vittorioso sul campo del Venezia per 2-3. Il club ligure, che ha sostituito Marco Giampaolo con Dejan Stankovic, si trova all’ultimo posto in classifica in Serie A e fin qui ha raccolto solamente 3 pareggi e 6 sconfitte. L’Ascoli, all’undicesimo posto del campionato cadetto, è reduce dal sorprendente successo esterno per 0-2 sul campo del Bari: prima di questa sfida, però, la squadra allenata da Cristian Bucchi aveva raccolto un solo punto in 4 partite. Sarà la Fiorentina l’avversaria del club che si aggiudicherà questa sfida. Nonostante i problemi la Samp è la grande favorita di giornata @1.45 mentre la vittoria dei marchigiani si gioca @6,50.

Chiude il secondo turno di Coppa Italia la sfida tra rossoblu Bologna-Cagliari, che nel precedente turno hanno eliminato il Cosenza (1-0) e il Perugia (3-2). I padroni di casa hanno vinto una sola partita in questo inizio di Serie, e nelle ultime 4 sfide hanno raccolto solamente un punto. I sardi, invece, si trovano all’ottavo posto del campionato di Serie B, con 14 punti, complice un inizio di stagione altalenante. La vincente affronterà la Lazio nel prossimo turno.

Quote antepost: le favorite per la vittoria finale

Le squadre più forti, come accade da anni nel tabellone della Coppa Italia, esordiranno a gennaio: per il momento, in lavagna c’è grande equilibrio, con Inter, Milan e Napoli alla stessa quota per il successo finale, @4,50, seguite dalla Juventus @5,50, dalla Roma @7,50 e dalla Lazio @10.

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.