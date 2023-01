Pronostici Coppa Italia 17-19 gennaio 2023. Si completa il quadro degli ottavi di finale della coppa nazionale al via martedì 17 gennaio con Napoli-Cremonese. Le altre tre partite sono in programma giovedì 19: Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza.

Pronostici Coppa Italia 17-19 gennaio 2023: si inizia con Napoli-Cremonese

Il Napoli padrone della Serie A, gli azzurri hanno nove lunghezze di vantaggio sul Milan secondo, fa il suo esordio in Coppa Italia ospitando una Cremonese che ha appena cambiato allenatore passando da Alvini a Ballardini. I ragazzi di Spalletti partono favoritissimi, secondo gli esperti Sisal, visto che il successo è dato @1,22 contro il @13 dei lombardi e mentre la quota si dimezza fino @6,50 per il pareggio. La forbice è ancora più ampia per il passaggio turno tanto che il Napoli ai quarti si gioca @1,08, la qualificazione della Cremonese pagherebbe @8 volte la posta.

Le due formazioni si sfidano per la quarta volta in Coppa Italia: gli azzurri hanno sempre vinto e i grigiorossi non hanno mai segnato. Un altro clean sheet per Meret è offerto @1,78. Osimhen e compagni, dopo la cinquina contro la Juventus, confermano di essere una vera e propria macchina da gol: l’Over 2.5 @1,44, è nelle corde della sfida.

Spalletti potrebbe effettuare qualche cambio per far rifiatare i titolarissimi. Così sia Giovanni Simeone, a segno @1,85, che Giacomo Raspadori, il cui gol è in quota @2,25, sono pronti a cogliere l’occasione che potrebbe fornire il tecnico di Certaldo. Khvicha Kvaratskhelia potrebbe fare gli straordinari visto l’eccezionale momento di forma: il georgiano che sforna un’altra gara con gol e assist si gioca @5,75.

Ballardini, prima di trovare nuove soluzioni tattiche, si affida ai tre tenori dell’attacco: la rete di uno tra Dessers, Okereke o Ciofani è in quota @5,00.

Pronostici Coppa Italia 17-19 gennaio 2023: le partite di giovedì

Giovedì 19 gennaio è il turno di Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza, tre sfide che hanno altrettante favorite nel cammino verso i quarti di finale.

L’Atalanta vista contro la Salernitana sembra essere determinata a dominare la gara e nel testa a testa di Betaland si gioca @1.17, contro il successo dei liguri @4.60. I bergamaschi non hanno mai perso contro lo Spezia in 6 precedenti, con 4 vittorie e 2 pareggi. Nel confronto più recente del 4 gennaio scorso è finita 2-2. Anche oggi potremmo vedere Over 2,5 quotato @1.65.

Lazio e Bologna potrebbero dar vita ad un confronto più aperto, ma i biancocelesti sono comunque avanti @1.36, contro l’opzione rossoblù ai quarti data @3 volte la posta scommessa. La Lazio ha vinto il doppio confronto in campionato dello scorso anno, 6° Over nelle ultime 8 sfide tra queste due formazioni.

La Juventus deve reagire dopo la notte da incubo del Maradona e per farlo serve una prova convincente in casa contro il Monza dell’ex Raffaele Palladino. Previsti tanti cambi per Massimiliano Allegri, ma i bianconeri sono comunque proposti @1.21 per il passaggio del turno, contro il colpaccio dei brianzoli a quota @3.00

Programma Ottavi di finale e quote antepost Coppa Italia

Grande equilibrio invece nelle quote antepost per quanto riguarda la squadra che potrebbe vincere la Coppa Italia 2022/23. In prima fila, nonostante l’ostacolo degli ottavi ancora da superare, c’è il Napoli a quota 3.50, ma Inter (a 4.00), Juventus e Roma (4.50) sono molto vicine. Aumenta il distacco con Lazio (10.00), Atalanta e Fiorentina (15.00).

