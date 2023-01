Pronostici Coppa Italia 31 gennaio-2 febbraio 2023. Da martedì a giovedì si torna in campo per completare il quadro dei quarti di finale della coppa nazionale. Si inizia con Inter-Atalanta mentre in chiusura ci sarà Juventus-Lazio giovedì (mercoledì toccherà invece a Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese).

Pronostici Coppa Italia 31 gennaio-2 febbraio 2023: Inter-Atalanta aprono la settimana

Inter-Atalanta si sfidano martedì sera a San Siro, nei quarti di finale di Coppa Italia. La formazione di Inzaghi, per gli esperti Sisal, parte ampiamente favorita @1,95 contro il @4,00 dei bergamaschi e il @3,50 per il pareggio. Inter decisamente avanti anche per il passaggio turno, offerto @1,45, mentre l’Atalanta in semifinale si gioca @2,75. L’ipotesi che la gara si prolunghi ai supplementari è data @3,50 mentre per una soluzione ai calci di rigore la quota si raddoppia fino @7,00.

L’Inter è una sorta di bestia nera per l’Atalanta: negli ultimi 8 anni la Dea ha vinto solo due volte contro Lautaro e compagni mentre in Coppa Italia non espugna San Siro dal settembre del 1970. L’Over 2.5 @1,65, si fa preferire di molto all’Under, offerto @2,10. Occhio agli interventi in area visto che un calcio di rigore si gioca @2,75 mentre un Ribaltone, come nell’ultimo incrocio in campionato, è in quota @6,25.

Se Lautaro Martinez, a segno @2,25, è tornato carico dal Mondiale come dimostrano i 6 gol realizzati a gennaio in tutte le competizioni, Edin Dzeko ha un rapporto contrastante con l’Atalanta. Il centravanti bosniaco ha colpito la Dea in 9 occasioni ma l’ha battuta solo due volte in quindici precedenti. Nell’ultimo incrocio in campionato però il numero 9 nerazzurro non solo ha vinto ma ha messo a segno una doppietta: ripetersi domani sera in Coppa Italia si gioca @10,50. Gasperini si affida alla sua nuova coppia dei sogni formata da Ademola Lookman e Rasmus Hojlund per abbattere l’Inter poiché entrambi sono offerti @4,00 per entrare nel tabellino dei marcatori.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Coppa Italia 31 gennaio-2 febbraio 2023: le altre partite di mercoledì e giovedì

Mercoledì si continua con due sfide. Alle ore 18:00 dallo Stadio Franchi si gioca Fiorentina-Torino. Le quote favoriscono i viola @2.00 mentre i granata si giocano @3.80 su William Hill (Pareggio @3.30). Il Torino ha vinto le ultime 2 sfide dirette contro la Fiorentina, con 5 gol segnati e nemmeno uno concesso.

Alle ore 21:00 l’Olimpico sarà la cornice di Roma-Cremonese. Sulla carta i giallorossi sono nettamente favoriti @1.40 rispetto alla Cremonese @8.00 che in campionato non riesce a sbloccarsi, ma che in Coppa ha già sorpreso eliminando il Napoli agli ottavi. All’andata di Serie A, sempre a Roma, la squadra di Mourinho vinse 1-0 contro i rossogrigi.

Il turno sarà chiuso giovedì sera a Torino con un altra sfida interessante: Juventus-Lazio. Caos nella dirigenza bianconera che si riflette anche in campo dopo la sconfitta interna contro il Monza. La squadra di Allegri riparte dalla Coppa Italia contro una Lazio comunque sfavorita @3.60 mentre la Juve si gioca @2.15. La Juve non perde contro la Lazio dalla Supercoppa del 2019.

Programma completo e quote Coppa Italia

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.