Pronostico Juventus-Inter 4 aprile 2023. Martedì si gioca un altro derby d’Italia, quello valido per le semifinali di Coppa Italia. A Torino arriva un Inter in crisi e con mister Inzaghi in bilico.

Pronostico Juventus-Inter 4 aprile 2023: semifinale di Coppa Italia

Juventus-Inter arrivano alla semifinale di andata di Coppa Italia in programma martedì sera allo Stadium con due stati d’animo completamente differenti: i bianconeri sono reduci da cinque vittorie consecutive mentre i nerazzurri non vincono dallo scorso 5 marzo contro il Lecce.

Numeri che si ripercuotono anche nelle quote che vedono avanti la Juve, già vincente nei due precedenti stagionali, @2,25 contro il @3,25 del segno «2». Nel mezzo il pari, @3,20, come nell’ultima sfida giocata in Coppa Italia a Torino, sempre in semifinale, del nel febbraio 2021. In quell’occasione il punteggio finale è stato 0-0, offerto questa volta @8 come risultato esatto mentre un nuovo 2-0 (come in campionato) sale @10 volte la posta.

Pronostico Juventus-Inter 4 aprile 2023: probabili formazioni e quote

In Coppa la Juve in porta gioca con Mattia Perin e troverà spazio anche Federico Chiesa come trequartista dietro all’unica punta, Dusan Vlahovic.

Nell’Inter ci sarà l’assenza di Hakan Calhanoglu, che verrà sostituito da Mkhitaryan. Gosens dovrebbe essere favorito per una maglia da titolare rispetto a Dimarco che non ha ancora ritrovato la forma migliore. Davanti Lukaku guiderà l’attacco nerazzurro insieme a Lautaro Martinez.

Juventus: (3-5-1-1) Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic. All. Allegri

Diffidati: Cuadrado, Danilo

Infortunati: Ihattaren, Peeters, Pogba

Squalificati: –

Inter (3-5-2) Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi

Diffidati: Correa, Dimarco, Gosens, Martinez

Infortunati: Calhanoglu, Dalbert, Skriniar

Squalificati: –

Statistiche sul derby d’Italia e consigli per le scommesse

In questa stagione la Juventus ha vinto entrambi gli scontri di campionato (2-0 all’andata allo Stadium e 0-1 al Meazza al ritorno) ed era dalla stagione 1976-77 che la Vecchia Signora non vinceva entrambi i derby d’Italia di campionato senza subire gol.

L’ultimo precedente di Coppa Italia tra Juve-Inter è rappresentato proprio dalla finale dello scorso anno, vinta dai nerazzurri dopo i tempi supplementari. In semifinale, invece, le due compagini si sono affrontate nella stagione 2020-21 e in quel caso fu la formazione torinese a passare il turno: vittoria per 1-2 a Milano e pareggio per 1-1 a Torino. Stesso epilogo nella stagione 2015-16, quando la Juventus vinse l’andata a Torino per 3-0, mentre al ritorno perse 0-3, ma i bianconeri passarono ai calci di rigore.

In totale, i precedenti tra Juve e Inter in Coppa Italia sono 34 con un bilancio di 16 vittorie per la Vecchia Signora, 7 pareggi e 11 affermazioni nerazzurre.

Nella Torino bianconera i meneghini hanno vinto solo 4 volte (una sola allo Stadium, il 3 novembre 2012 per 1-3), senza mai segnare nelle ultime 2 trasferte, ma negli ultimi 5 incroci del torneo in Piemonte hanno perso una sola volta.

La Juventus ha raggiunto la finale di Coppa Italia ben 21 volte vincendone 14: l’Inter, invece, vanta 8 trofei e 6 sconfitte nell’ultimo atto.

Tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi sarà l’incrocio numero 16: il bilancio è attualmente a favore del tecnico bianconero con 9 successi contro 5 (un pareggio).

Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, ha vinto una sola volta in 10 gare contro l’Inter (un pareggio e 8 sconfitte) mettendo a segno 2 reti.

I bianconeri sono la squadra contro cui Lautaro Martinez ha giocato più partite in carriera (14), vincendo 4 volte (3 pareggi e 7 sconfitte) e segnando 3 reti.

Il nostro consiglio è UNDER 2,5 @1.62.

