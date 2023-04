Pronostico Cremonese-Fiorentina 5 aprile 2023. La semifinale che non ti aspetti, con l’andata che si giocherà a Cremona. Vediamo probabili formazioni, ultime notizie, comparazione con le migliori quote e consigli per le scommesse.

Pronostico Cremonese-Fiorentina 5 aprile 2023: stato di forma

La Fiorentina, fresca di vittoria proprio contro l’Inter a San Siro, cerca il nono successo di fila in tutte le competizioni in casa della Cremonese, sconfitta allo Zini in campionato meno di un mese fa. Per i quotisti è in pole un altro colpo viola, offerto @1,75, sale @3,60 il segno «X» con il primo round a favore dei padroni di casa, ultimi in Serie A, visto @4,75.

Per quanto riguarda invece i possibili marcatori del match, in pole la rete di Arthur Cabral @2,70, già in rete a Cremona lo scorso 12 marzo mentre sale @4,60 il gol di di Cyriel Dessers, decisivo nei quarti di finale contro la Roma.

Pronostico Cremonese-Fiorentina 5 aprile 2023: probabili formazioni e quote

Italiano nella Fiorentina potrebbe decidere di effettuare alcune rotazioni: in porta, vista l’indisponibilità di Sirigu, toccherà ancora a Terracciano, mentre in difesa Milenkovic potrebbe rilevare Igor. Barak potrebbero ritrovare una maglia da titolare insieme ad uno tra Mandragora (favorito) e Bonaventura. In attacco Nico Gonzalez tornerà dal primo minuto.

Ballardini scenderà in campo con la miglior formazione possibile: nel classico 3-5-2 dei grigiorossi spazio quindi alla coppia Dessers – Tsadjout in attacco, mentre il trio di centrocampo dovrebbe essere composto da Castagnetti, Pickel e Meitè. Sulle fasce Sernicola e Valeri, con Aiwu, Bianchetti e Vasquez davanti a Carnesecchi.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Dessers, Tsadjout. All. Ballardini

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; N. Gonzalez, Barak, Ikoné, Cabral. All. Italiano

