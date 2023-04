Pronostico Inter-Juventus 26 aprile 2023. Dopo l’1-1 dell’andata a Torino, nerazzurri e bianconeri si tornano a sfidare per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in campo a San Siro lunedì sera per un altro derby d’Italia.

Pronostico Inter-Juventus 26 aprile 2023: Probabili Formazioni e Statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S.Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

DIFFIDATI – Danilo, Miretti; Correa, Brozovic, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez

SQUALIFICATI – Cuadrado, Handanovic

STATISTICHE

-Sono 35 le partite di Coppa Italia già disputate da Juventus e Inter: i bianconeri ne hanno vinte 15, i nerazzurri 11 (9 i pareggi). La Juve ha segnato 53 gol, l’Inter 44.

-Per la 6° volta Juventus e Inter si affrontano in semifinale di Coppa Italia. Sinora hanno sempre avuto la meglio i bianconeri in questa fase della competizione.

-La Juventus ha raggiunto 21 finali di Coppa Italia (14 le ha vinte); l’Inter ci è arrivata 14 volte ed ha vinto in 8 occasioni.

Pronostico Inter-Juventus 26 aprile 2023: comparazione quote

A San Siro si riparte dall’1-1, con Inzaghi e Allegri che in attesa di provarci anche in Europa proveranno a conquistare un’altra finale. Le quote Snai, relative ai 90 minuti, sono favorevoli all’Inter, avanti @2,10; se un altro pareggio, che porterebbe le squadre ai supplementari, paga @3,20, mentre la vittoria della Juventus sale @3,80. C’è poi la scommessa sul passaggio del turno, che comprende anche i supplementari e i rigori: anche qui, Inter in vantaggio @1,60 sulla Juve @2,35.

Tutte le sfide stagionali hanno visto meno di tre gol: in quota ancora avanti l’Under 2.5, @1,70 sull’Over 2.5 visto @2,05 ma in contro tendenza il Goal @1,77 è favorito sul No Goal @1,95. Annullata la squalifica di Romelu Lukaku, che sarà quindi in campo per provare a guidare l’Inter in finale: una rete del belga vale @3,00, stessa quota di Lautaro Martinez. Seguono Vlahovic e Dzeko @3,50.

