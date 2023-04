Pronostico Fiorentina-Cremonese 27/04/2023. I viola sono forti del 2-0 dell’andata e cercano il passaggio del turno nella semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese che arriva al Franchi nettamente sfavorita.

Pronostico Fiorentina-Cremonese 27/04/2023: probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Sottil. All. Italiano

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Dessers, Tsadjout. All. Ballardini

ARBITRO: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

DIFFIDATI – Amrabat; Aiwu, Dessers, Ferrari, Meité, Okereke, Quagliata, Sarr, Valeri, Vasquez

SQUALIFICATI –

Pronostico Fiorentina-Cremonese 27/04/2023: migliori quote

La Fiorentina, reduce da due sconfitte consecutive, ospita la Cremonese per tornare in finale di Coppa Italia nove anni dopo l’ultima partecipazione e dopo aver già ipotecato la finale grazie al 2-0 dell’andata a Cremona. La squadra di Italiano, in corsa anche per la finale di Conference League, nei tre precedenti stagionali ha vinto sempre, ed è strafavorita anche per la gara di ritorno: «1» @1,35. Il pareggio sale @5,00, la vittoria della Cremonese si gioca @9,00 volte la posta. Per il passaggio del turno quota simbolica per la Fiorentina @1,01, mentre se credete nel ribaltone della Cremonese lo trovate @17. Cabral e Jovic @2,50 i marcatori più probabili, con Nico Gonzalez @2,75 e Kouamé @3,00.

La formazione di viola è reduce da cinque “Goal” consecutivi tra campionato e coppe, ma per i book è avanti il No Goal, proposto @1,66, su un match con entrambe le squadre a segno fissato @2,10. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è il 2-0 a favore della Fiorentina (come negli ultimi due precedenti) @5,80; sale @12 un pari a reti bianche con la vittoria per 1-3 a favore degli uomini di Ballardini (che porterebbe le squadre oltre il 90°) offerto @61 volte la posta.

Quote Antepost. Alla vigilia delle semifinali di ritorno, l’Inter è la favorita per la vittoria del trofeo: Inzaghi in trionfo @2,25, seguito alla Fiorentina @2,75. Juventus terza @3,50, staccatissima la Cremonese @100.

