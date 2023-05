Pronostico Inter-Fiorentina finale Coppa Italia. Mercoledì si gioca la finale della coppa nazionale del calcio italiano con nerazzurri e viola che hanno entrambi, potenzialmente, la possibilità di chiudere un bis visto che hanno già raggiunto le finali di Champions e Conference League.

Pronostico Inter-Fiorentina finale Coppa Italia: il 24 maggio la finale

Mercoledì 24 maggio alle 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma, va in scena la finale della Coppa Italia 2022/23 Fiorentina-Inter. Potrebbe essere una stagione memorabile per entrambe le squadre, con i nerazzurri che si presentano alla sfida da campioni in carica e in cerca del nono successo nella competizione, mentre i viola vanno a caccia della settima vittoria in Coppa Italia, l’ultima risalente alla stagione 2000/01.

Inzaghi, che questa coppa l’ha vinta tre volte da giocatore e due volte da allenatore, è favorito contro Italiano; tra i risultati esatti il più probabile è l’1-1 a quota @6,60, con l’opzione supplementari che metterebbe ancora più pepe alla sfida, mentre lo 0-1 per l’Inter vale @7,50. A quota @11,50 la vittoria per 1-0 della Fiorentina.

Le quote tra nerazzurri e viola

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa finale. Nerazzurri favoriti @2 per la vittoria nei 90 minuti mentre la quota scende @1.55 per alzare la coppa, rispetto al @2.45 per l’affermazione dei viola. Sul fronte reti leggermente favorita l’opzione Under 2.5 @1.80 rispetto ad Over @1.90 mentre il Gol/Gol si gioca @1.73 rispetto al Gol No @2.

Pronostico Inter-Fiorentina finale Coppa Italia: i nostri consigli

Partita delicata, una finale a sfida secca tra due squadre con la testa anche alle rispettive finali europee non è semplice. Una vocina ci dice di dare fiducia ai viola che hanno quote di valore, ma alla fine abbiamo preferito il GOL SI @1.80 per una finale in cui entrambe potranno andare a segno.

