Pronostici Coppa Italia 2023-24. Sorteggiato il tabellone della coppa nazionale di calcio italiano. I primi turni di qualificazione si giocheranno il 5 e 6 agosto. Le big di Serie A, scenderanno in campo per la prima volta tra il 6 dicembre e il 17 gennaio negli ottavi di finale.

Pronostici Coppa Italia 2023-24: Programma completo

Ufficializzato il tabellone e il calendario della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24; si inizia sabato 5 e domenica 6 agosto con i 4 match del turno preliminare. Le big di Serie A, ossia le 8 teste di serie, scenderanno in campo per la prima volta tra il 6 dicembre e il 17 gennaio negli ottavi di finale, mentre la finalissima è in programma il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

TURNO PRELIMINARE (6 agosto 2023)

CESENA-VIRTUS ENTELLA (la vincente contro il Bologna)

CATANZARO-FOGGIA (la vincente contro l’Udinese)

REGGIANA-PESCARA (la vincente contro il Monza)

FERALPISALÓ-VICENCA (la vincente contro il Torino)

TRENTADUESIMI, parte sinistra del tabellone (13 agosto 2023)

BOLOGNA-CESENA o ENTELLA

VERONA-ASCOLI

LECCE-COMO

BARI-PARMA

SASSUOLO-COSENZA

SPEZIA-VENEZIA

CAGLIARI-PALERMO

CATANZARO o FOGGIA-UDINESE

MONZA-REGGIANA o PESCARA

GENOA-MODENA

EMPOLI-CITTADELLA

CREMONESE-CROTONE

SALERNITANA-TERNANA

SAMPDORIA-SÜDTIROL

FROSINONE-PISA

FERALPISALÓ o VICENZA-TORINO

SEDICESIMI, parte sinistra del tabellone (1 novembre 2023)

La vincente di BOLOGNA-CESENA o ENTELLA contro la vincente di VERONA-ASCOLI (Chi passa sfiderà l’Inter agli ottavi)

La vincente di LECCE-COMO contro la vincente di BARI-PARMA (Chi passa sfiderà la Fiorentina agli ottavi)

La vincente di SASSUOLO-COSENZA contro la vincente di SPEZIA-VENEZIA (Chi passa sfiderà l’Atalanta agli ottavi)

La vincente di CAGLIARI-PALERMO contro la vincente di CATANZARO o FOGGIA-UDINESE (Chi passa sfiderà il Milan agli ottavi)

SEDICESIMI, parte destra del tabellone (1 novembre 2023)

La vincente di MONZA-REGGIANA o PESCARA contro la vincente di GENOA-MODENA (Chi passa sfiderà la Lazio agli ottavi)

La vincente di EMPOLI-CITTADELLA contro la vincente di CREMONESE-CROTONE (Chi passa sfiderà la Roma agli ottavi)

La vincente di SALERNITANA-TERNANA contro la vincente di SAMPDORIA-SÜDTIROL (Chi passa sfiderà la Juventus agli ottavi)

La vincente di FROSINONE-PISA contro la vincente di FERALPISALÓ o VICENZA-TORINO (Chi passa sfiderà il Napoli agli ottavi)

OTTAVI (6 e 20 dicembre 2023, 10 e 17 gennaio 2024)

E’ il momento in cui entrano in gioco le 8 teste di serie. Sono Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e Fiorentina

Possibili incroci dai quarti in avanti

QUARTI (31 gennaio 2024)

INTER-FIORENTINA

ATALANTA-MILAN

LAZIO-ROMA

JUVENTUS-NAPOLI

SEMIFINALI (andata 3 aprile 2024, ritorno 24 aprile 2024)

Sempre considerando l’avanzamento delle teste di serie:

La vincente di INTER-FIORENTINA contro la vincente di ATALANTA-MILAN

La vincente di LAZIO-ROMA contro la vincente di JUVENTUS-NAPOLI

FINALE (mercoledì 15 maggio 2024)

Pronostici Coppa Italia 2023-24: Quote Antepost

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale della Coppa Italia 2023-24. Di seguito la lavagna completa di Snai.

