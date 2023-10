Pronostici Coppa Lega inglese 31 ottobre-1 novembre 2023. Tra martedì e mercoledì si giocano gli ottavi di finale della coppa di lega inglese, conosciuta anche come Carabao Cup. Non mancano i big match come: West Ham-Arsenal, Everton-Burnley e Manchester United-Newcastle.

Pronostici Coppa Lega inglese 31 ottobre-1 novembre 2023: big match

Gli ottavi di finale della coppa di lega inglese, conosciuta anche come Carabao Cup iniziano martedì sera con il Middlesbrough, formazione di Championship, che non dovrebbe avere problemi contro l’Exeter, che invece gioca nella terza serie inglese, la League One. Il Mansfield, compagine di League Two, invece, ospita il Port Vale.

Mercoledì il grosso del turno con diversi match interessanti. Si parte dal derby di Londra tra West Ham-Arsenal, con i Gunners attualmente al seconda posto in Premier dove non hanno mai perso. Nessuna vittoria degli Hammers nei precedenti 8 match: 6 successi dei Gunners e 2 pareggi.

Il Liverpool di Jurgen Klopp, invece, fa visita al Bournemouth, formazione già affrontata in campionato ad agosto e battuta ad Anfield per 3-1. Occasione per il Chelsea, che in campionato arranca e viene dalla sconfitta casalinga contro il Brentford: dall’altra parte ci sarà il Blackburn (Championship) contro cui non ha mai perso nei 15 precedenti più recenti.

Everton-Burnley non se la passano benissimo in Premier, ma domani avranno una chance importante per andare avanti nella coppa di Lega, mentre il Fulham parte con i favori del pronostico in casa dell’Ipswich, formazione di seconda divisione inglese che però nel turno precedente ha eliminato a sorpresa il Wolverhampton.

Chiude il programma il match dell’Old Trafford tra Manchester United-Newcastle, che in campionato stanno cercando di entrare nella lotta per i primi posti: si tratta sostanzialmente del remake della finale dello scorso anno, quando i Red Devils hanno vinto 2-0.

Pronostici Coppa Lega inglese 31 ottobre-1 novembre 2023: programma completo

Vediamo il programma completo degli ottavi di finale che si giocheranno in questi giorni in Inghilterra per la coppa di lega, e a seguire le quote antepost per la vittoria finale dove il Liverpool rimane di poco avanti su Arsenal e United, ma ci credono anche Chelsea e Newcastle. Senza il City le quote non danno quindi un favorito assoluto.

PROGRAMMA COMPLETO

31.10. 20:45 Exeter-Middlesbrough

31.10. 20:45 Mansfield-Port Vale

01.11. 20:30 West Ham-Arsenal

01.11. 20:45 Bournemouth-Liverpool

01.11. 20:45 Chelsea-Blackburn

01.11. 20:45 Everton-Burnley

01.11. 20:45 Ipswich-Fulham

01.11. 21:15 Manchester United-Newcastle

