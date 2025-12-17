Pronostico Bologna-Inter: analisi, formazioni, quote, guida tv e scommesse semifinale Supercoppa Italiana del 19-12-2025

Pronostico Bologna-Inter 19 dicembre 2025
17 Dicembre 2025

Venerdì alle ore 20:00 il King Saud University Stadium di Riyadh ospiterà la seconda semifinale della Supercoppa Italiana con i nerazzurri favoriti sul sorprendente Bologna che venderà cara la pelle contro l’attuale capolista del campionato. Pronostico Bologna-Inter 19 dicembre 2025.

Pronostico Bologna-Inter 19 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Inter match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.

I nerazzurri allenati da Cristian Chivu sono reduci dalla vittoria a Marassi che ha permesso all’Inter di tornare al comando in solitaria nel campionato di calcio di Serie A. L’Inter non pareggia una partita dal giugno 2025 e finora nell’anno solare ha totalizzato 38 vittorie complessive, vincendo potenzialmente le tre partite ufficiali da qui a Capodanno i nerazzurri hanno la possibilità di superare il miglior risultato storico annuale.

Il Bologna ha perso il big match dell’ultimo turno, un confronto diretto per la top-4 perso nel posticipo di lunedì contro la Juventus, un risultato che ha fatto scendere la squadra di Vincenzo Italiano al 6° posto, ma i felsinei continuano ad essere una bella sorpresa del calcio italiano.

Probabili Formazioni Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Guida TV Calcio: dove vedere Bologna-Inter?

La partita Bologna-Inter, in programma venerdì 19 dicembre 2025 dalle ore 20:00, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

Migliori quote per Bologna-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Bologna e Inter si sono affrontate lontano dalle rispettive sedi solo una volta, nello spareggio scudetto del 1964, vinto 2-0 dai felsinei. Il Bologna contro l’Inter giocherà la prima partita in assoluto in Supercoppa Italiana, una competizione che storicamente non ha sorriso alle debuttanti: solo due delle ultime otto squadre alla prima apparizione sono riuscite a vincere.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.67 MARATHONBET

Risultato Finale Esatto e Marcatori Bologna-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 2-3, 1-1.

Riccardo Orsolini dopo otto gare senza gol o assist, ha messo insieme cinque partecipazioni attive nelle ultime sei sfide. Lautaro Martinez segnando un gol in questa Supercoppa Italiana ha la possibilità di diventare il capocannoniere solitario della Supercoppa Italiana. Il Toro, autore di 4 gol, attualmente condivide questo primato con il connazionale Paulo Dybala.

