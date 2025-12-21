Lunedì alle ore 20:00 a Riad, in Arabioa Saudita, saranno Napoli e Bologna a sfidarsi nella finale per il titolo di Supercoppa Italiana 2025. Gli emiliani hanno superato l’Inter ai rigori mentre il Napoli ha battuto il Milan 2-0. Pronostico Napoli-Bologna 22 dicembre 2025.

Pronostico Napoli-Bologna 22 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Bologna match valido per la finale della Supercoppa Italiana con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.

Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide disputate contro il Napoli in tutte le competizioni (2V, 3N), dopo aver perso 11 delle precedenti 14 partite contro i campani (2V, 1N). Napoli e Bologna si affronteranno in una gara a eliminazione diretta per la prima volta dagli ottavi di finale di Coppa Italia andati in scena il 19 dicembre 2012, quando i campani guidati da Walter Mazzarri furono eliminati perdendo 2-1 in casa

Il Napoli giocherà una finale di Supercoppa italiana per la sesta volta nella sua storia; soltanto Lazio (otto), Milan (13), Inter (13) e Juventus (17) hanno disputato più volte l’ultimo atto di questa competizione (a quota sei anche la Roma). Il Napoli ha sollevato il trofeo in due delle cinque finali giocate in Supercoppa italiana (quattro di queste disputate contro la Juventus): la prima in assoluto, per 5-1, contro i bianconeri nel 1990, e quella per 7-6 dopo la lotteria dei rigori (2-2 al termine dei supplementari), sempre contro i piemontesi nel 2014; tre secondi posti invece nel 2012, 2021 (entrambi contro la Juventus) e 2024 (contro l’Inter).

Il Bologna ha sollevato il trofeo in entrambe le finali disputate con gara secca nella sua storia, ed entrambe in Coppa Italia: quella nel 1974 (ai rigori contro il Palermo) e quella dello scorso maggio (1-0 contro il Milan, grazie alla rete di Dan Ndoye).

Probabili formazioni Napoli-Bologna

NAPOLI (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All.: Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All.: Italiano.

Guida TV Calcio Supercoppa Italia: dove vedere Napoli-Bologna?

Napoli-Bologna, in programma lunedì 22 dicembre alle ore 20 a Riad, sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e sull’app di Mediaset Infinity.

Migliori quote per Napoli-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse per Napoli-Bologna

Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime 12 gare (il 50%) giocate in tutte le competizioni, compresa l’ultima nelle semifinali di Supercoppa italiana contro il Milan (2-0), dopo che aveva subito gol in ciascuna delle precedenti nove, per una media di quasi due reti (1.9) a match.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 BET365

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori di Napoli-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 0-1.

Rasmus Højlund è il giocatore del Napoli che ha preso parte a più gol in questa stagione in tutte le competizioni: nove, frutto di sette reti e due assist. Il danese, che contro il Bologna ha giocato 270’ (più che contro qualsiasi altra avversaria in Serie A, e segnato una rete) potrebbe andare in doppia cifra di partecipazioni al gol per la quarta stagione di fila nei Big-5 tornei europei considerando tutte le competizioni.

Sei degli ultimi otto gol segnati da Riccardo Orsolini con il Bologna in tutte le competizioni sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (quattro su rigore e due a seguito di rimessa laterale): tanti quanti nelle sue precedenti 29 marcature. Inoltre, il Napoli è la squadra affrontata più volte da Orsolini senza aver mai preso parte ad alcun gol tra tutte le competizioni (nessuna rete né assist) in 639 minuti giocati in 13 sfide.

