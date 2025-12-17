Saranno Napoli e Milan a dare il calcio d’inizio della 38° edizione della Supercoppa Italiana che si giocherà da giovedì sera all’Al-Awwal Park, stadio dell’Al-Nassr di Riad che ospita questa semifinale. Pronostico Napoli-Milan 18 dicembre 2025.

Pronostico Napoli-Milan 18 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Milan match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.

Il Napoli di Antonio Conte, reduce dal brutto stop in campionato a Udine, cerca di rilanciarsi in questa competizione visto che i partenopei avevano perso anche la partita precedente, questa volta in Champions dove erano stati superati 2-0 a Lisbona dal Benfica.

Anche il Milan di Allegri arriva a questo appuntamento dopo un mezzo passo falso in Serie A, il 2-2 a San Siro contro il Sassuolo anche se i rossoneri sono stati sconfitti solo una volta nelle ultime 16 partite (lo 0-1 di Coppa Italia contro la Lazio).

Probabili Formazioni Napoli-Milan

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. All. Allegri.

Guida TV Calcio: dove vedere Napoli-Milan?

La partita Napoli-Milan, in programma giovedì 18 dicembre 2025 dalle ore 20:00, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

Migliori quote per Napoli-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Napoli-Milan

Il Milan ha vinto 2-1 lo scorso settembre a San Siro contro il Napoli, sancendo un perfetto equilibrio negli ultimi 5 precedenti contro i partenopei, con 2 vittorie a testa e 1 pareggio a completare il bilancio dei recenti scontri diretti tra queste due formazioni. Oggi potrebbe andare per le lunghe e azzardiamo un pareggio nei 90 minuti.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.00 GOLDBET

Risultato Finale Esatto Napoli-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-1, 1-2.

