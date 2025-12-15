Pronostici Supercoppa Italiana 2025: quando e dove si gioca, sfide, quote e scommesse con Napoli, Inter, Bologna e Milan

Anteprima Supercoppa Italiana 2025
Pronostici di Calcio delle Coppe Nazionali
di
15 Dicembre 2025

Da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita, andrà in scena la Supercoppa Italiana giunta alla sue 38° edizione, con protagoniste Napoli, Inter, Bologna e Milan. Anteprima Supercoppa Italiana 2025.

Anteprima Supercoppa Italiana 2025: dove e quando si gioca

Per il terzo anno di fila la Supercoppa Italiana si disputerà con il format della Final Four con semifinali e finali in gara secca e si giocherà da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre in Arabia Saudita. La sede degli incontri è Riad: tutte le gare si giocano allo Stadio dell’Università Re Sa’ud. L’impianto è stato inaugurato nel 2015 e può contenere 26.100 spettatori. Si tratta della casa dell’Al-Nassr, squadra saudita che può contare su giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo e Sadio Mané.

Si tratta della quindicesima edizione della Supercoppa Italiana che si tiene all’estero, la quinta in Arabia Saudita. L’anno scorso il successo del Milan di Sergio Conceicao contro i cugini dell’Inter è andato in scena proprio qui. La Juventus è la più presente nell’albo d’oro della competizione con nove titoli su 18 partecipazioni. L’Inter segue a ruota con otto successi in 13 partecipazioni.

Tanti anche i soldi in ballo, oltre al titolo sportivo. Quest’anno, secondo le cifre rivelate da Calcio e Finanza, il montepremi di Supercoppa italiana sarà da record. In palio, complessivamente, ci sono infatti 22,5 milioni di euro che saranno distribuiti tra le squadre partecipanti. Nel dettaglio: la sola partecipazione al torneo garantisce un incasso di 2,4 milioni, mentre la squadra che uscirà sconfitta dalla finale intascherà 6,7 milioni. La fetta più grossa del montepremi andrà ovviamente alla squadra che solleverà al cielo il trofeo: al club vincitore vengono infatti garantiti 9,5 milioni più ulteriori 1,5 milioni per disputare un’amichevole contro la vincitrice della Supercoppa d’Arabia.

Questa terza edizione della Supercoppa Italiana nel segno della Final Four è trasmessa integralmente da Mediaset Canale 5. Ecco il programma:

Semifinali 

Giovedì 18 dicembre, ore 20
Napoli-Milan

Venerdì 19 dicembre, ore 20
Bologna-Inter

Finale 

Lunedì 22 dicembre, ore 20

Anteprima Supercoppa Italiana 2025

Anteprima Supercoppa Italiana 2025

Le protagoniste e I match della Supercoppa Italia

Si sfidano il Napoli campione d’Italia, il Bologna vincitore della Coppa Italia, l’Inter seconda classificata nella scorsa edizione della Serie A e il Milan finalista (perdente) di coppa. La formula è semplice:

• Nella prima semifinale la squadra che ha conquistato lo Scudetto (Napoli) se la vede con la finalista perdente di Coppa Italia (Milan).

• Nell’altra semifinale la vincente della coppa nazionale (Bologna) affronta la seconda della scorsa Serie A (Inter).

In caso di parità sono previsti supplementari ed eventualmente rigori. La finale vedrà poi di fronte le vincenti delle due semifinali, anche in questo caso con la possibilità di prolungare il match all’overtime e ai tiri dal dischetto in caso di necessità.

Quote Supercoppa Italiana 2025

Le quote antepost per la vittoria finale della Supercoppa Italiana 2025 vedono l’Inter @2.30 al comando sul Napoli @3.60 ma anche il Milan @4.00 può dire la sua mentre il Bologna @6.50 fa le veci dell’underdog. 

Nelle quote delle semifinali in Napoli-Milan i partenopei sono leggermente sfavoriti @2.62 per una vittoria nei tempi regolamentari, rispetto al @2.55 dei rossoneri, con un pareggio @3.40. In Bologna-Inter invece i nerazzurri sono nettamente favoriti @1.72 la vittoria nei 90 minuti rispetto agli emiliani @4.75 e al pareggio @3.60.

Tutti i Pronostici e le Quote

