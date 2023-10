Pronostici 1° Turno Coppa del Re. Inizia la coppa di calcio spagnola con le prime sfide. Le squadre di Liga sono tutte nettamente favorite, vediamo il programma completo delle partite che si giocheranno tra martedì 31 ottobre e giovedì 2 novembre.

Pronostici 1° Turno Coppa del Re: le sfide più interessanti

Prende il via con i sei match di martedì il primo turno di Copa del Rey, che però vedrà di scena le prime big della Liga solo a partire da mercoledì e ovviamente non si segnalano grandi big match, ma qualche partita interessante, anche per le scommesse, c’è. Il Rayo Vallecano non dovrebbe avere problemi a superare in trasferta l’Atletico de Lugones, mentre il Girona, attualmente in vetta al campionato insieme al Real Madrid, sarà di scena in casa del San Roque.

Il Siviglia, che in campionato non vince da quattro turni, farà visita al Quintanar de la Orden, mentre il Celta Vigo se la vedrà lontano da casa con il Turegano. Gara in trasferta anche per il Maiorca con il Boiro, mentre la Real Sociedad dovrà affrontare il CD Bunol.

Per il Betis Siviglia, invece, c’è l’Hernan Cortes, mentre l’Athletic Bilbao scenderà in campo in casa dell’UE Rubi. Sarà il Chiclana ad ospitare il Villarreal, mentre il Valencia giocherà in casa dell’UD Logrones, formazione che milita nella terza serie spagnola.

Pronostici 1° Turno Coppa del Re: programma completo e quote

Vediamo il programma completo del primo turno di Coppa del Re, con tante partite tra martedì e giovedì. A seguire le quote antepost per la vittoria finale, e anche qui è un testa a testa classico tra Real Madrid e Barcellona, con l’Atletico Madrid più staccato ma pronto ad inserirsi.

PROGRAMMA COPPA DEL RE

31.10. 20:00 Mensajero-Espanyol

31.10. 20:00 Varea-Levante

31.10. 20:45 Cacereno-Castellon

31.10. 21:00 CF Talavera-Almeria

31.10. 21:00 Lorca Deportiva-Eibar

31.10. 21:00 Manacor-Las Palmas

01.11. 12:00 Atletico de Lugones-Vallecano

01.11. 12:00 Azuaga-Cartagena

01.11. 12:00 Badalona Futur-Cadice

01.11. 12:00 Barbastro-Ponferradina

01.11. 12:00 Compostela-Tenerife

01.11. 12:00 Llerenense-Leganes

01.11. 12:00 Navalcarnero-Alcorcon

01.11. 12:00 Naxara-Melilla

01.11. 12:00 Pena Deportiva-Valladolid

01.11. 12:00 San Roque-Girona

01.11. 12:00 UCAM Murcia-Linares

01.11. 15:30 Quintanar de la Orden-Siviglia

01.11. 15:30 Turegano-Celta Vigo

01.11. 16:00 Antoniano-Lugo

01.11. 16:00 Atl. Astorga-Andorra

01.11. 16:00 Valle Egues-Teruel

01.11. 16:30 Jaen-Eldense

01.11. 16:30 Real Aviles-Arenteiro

01.11. 17:00 Covadonga-La Coruna

01.11. 17:00 Ursaria-Cayon

01.11. 17:30 Arandina-Murcia

01.11. 17:30 Ciudad Real-Antequera

01.11. 17:30 Guijuelo-Gijon

01.11. 17:30 Zamora-Racing Santander

01.11. 18:00 Barakaldo-Malaga

01.11. 18:00 CE Europa-Elche

01.11. 18:00 Gernika-Unionistas

01.11. 18:00 Orihuela-Gimnastic

01.11. 18:00 Terrassa-Albacete

01.11. 18:00 Tudelano-Huelva

01.11. 18:00 Utebo FC-Mirandes

01.11. 18:00 Yeclano-Sanluqueno

01.11. 18:30 Boiro-Maiorca

01.11. 18:30 CD Bunol-Real Sociedad

01.11. 18:30 Tardienta-Getafe

01.11. 19:00 Aguilas FC-Huesca

01.11. 19:30 Andratx-Tarazona

01.11. 20:00 Marbella-Ferrol

01.11. 20:30 Hernan Cortes-Betis

01.11. 21:30 UE Rubi-Ath. Bilbao

02.11. 19:00 Arosa SC-Granada

02.11. 19:00 Chiclana-Villarreal

02.11. 19:00 Gimnastica Segoviana-Sestao

02.11. 19:00 Manresa-R. Oviedo

02.11. 20:00 Atzeneta-Saragozza

02.11. 20:00 UD Logrones-Valencia

02.11. 20:30 Hercules-Burgos CF

02.11. 20:30 Villanovense-UD Ibiza

02.11. 21:00 Deportivo Murcia-Alaves

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.