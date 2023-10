Pronostici 2° Turno DFB Pokal. Tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre 2023 si gioca il secondo turno della coppa nazionale del calcio tedesco. Vediamo analisi, programma completo, quote e consigli per le scommesse sul calcio tedesco.

Pronostici 2° Turno DFB Pokal: le partite da non perdere

Secondo turno per la Coppa di Germania, DFB Pokal, che tra le sfide in programma martedì vede impegnate diverse big di Bundesliga. Lo Stoccarda attualmente 3° in campionato, ospita l’Union Berlino di Bonucci che è reduce da 10 sconfitte consecutive tra tutte le competizioni.

Interessante anche la sfida tra Wolfsburg (3 ko di fila in campionato) e il Lipsia, che è 5° in Bundesliga e ha infilato una lunga striscia positiva. Il Colonia dovrà fare attenzione in trasferta al Kaiserslautern, formazione della serie B tedesca. Borussia Monchengladbach-Heidenheim si ritrovano di fronte a pochi giorni dal 2-1 ottenuto in campionato dalla formazione di casa.

Mercoledì il Borussia Dortmund ospita un Hoffenheim che fin qui ha avuto un rendimento molto altalenante: a settembre, vittoria dei gialloneri in campionato per 1-3 in trasferta. Il Friburgo proverà a cancellare la sconfitta di Leverkusen ospitando il Paderborn, mentre la capolista della Bundesliga sarà impegnata in casa del Sandhausen.

Il Bayern Monaco campione di Germania, attualmente in seconda posizione nel campionato, sarà impegnato sul campo del Saarbrucken, formazione della terza serie tedesca, mentre l’Eintracht Fracoforte se la vedrà con la seconda squadra di Colonia, il Viktoria.

Pronostici 2° Turno DFB Pokal: programma completo e quote

Vediamo tutte le partite in programma tra martedì e mercoledì e a seguire le quote antepost per la vittoria finale dove come al solito domina il Bayern Monaco, col Borussia Dortmund primo avversario e il Lipsia pronto a fare da terzo incomodo.

PROGRAMMA COMPLETO

31.10. 18:00 Homburg-Furth

31.10. 18:00 St. Pauli-Schalke

31.10. 18:00 Stoccarda-Union Berlino

31.10. 18:00 Wolfsburg-RB Lipsia

31.10. 20:45 Bielefeld-Amburgo

31.10. 20:45 Kaiserslautern-Colonia

31.10. 20:45 Monchengladbach-Heidenheim

31.10. 20:45 Unterhaching-Dusseldorf

01.11. 18:00 Dortmund-Hoffenheim

01.11. 18:00 Friburgo-Paderborn

01.11. 18:00 Kiel-Magdeburg

01.11. 18:00 Sandhausen-Leverkusen

01.11. 20:45 Hertha-Magonza

01.11. 20:45 Norimberga-Rostock

01.11. 20:45 Saarbrucken-Bayern

01.11. 20:45 Viktoria Koln-Francoforte

