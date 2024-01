Pronostici FA Cup 4-8 gennaio 2024. Terzo turno della storica coppa del calcio inglese, la FA Cup, che inizia già da giovedì con Crystal Palace-Everton e continuerà per tutto il weekend, fino a lunedì con Wigan-Manchester Utd in chiusura. Continua il grande calcio inglese in queste festività.

Pronostici FA Cup 4-8 gennaio 2024: le partite di giovedì e venerdì

Giovedì sera prendono il via i trentaduesimi di finale di FA Cup, una competizione storica a cui i club britannici tengono particolarmente. Si parte subito con una sfida tra due squadre che militano in Premier, ovvero Crystal Palace-Everton: in campionato le due formazioni si sono già incrociate a novembre, con ll’Everton che passò in trasferta per 2-3.

Sfida da Premier anche tra Brentford-Wolverhampton, a pochi giorni dall’1-4 ottenuto dai lupi in campionato. Sulla carta, il Tottenham parte con i favori del pronostico contro il Burnley (2-5 in favore degli Spurs il 2 settembre 2023 nel precedente più recente).

Pronostici FA Cup 4-8 gennaio 2024: I match del weekend e il monday night

Si continua con i match del sabato e col Newcastle in affanno ma a caccia di riscatto in casa del Sunderland, formazione di Championship. Il Brighton di De Zerbi sarà di scena in casa dello Stoke, formazione di B inglese che non perde da 6 gare ufficiali (5 pareggi e 1 successo).

Terzo confronto in FA Cup tra Chelsea-Preston, con i Blues che sono sempre passati (3-1 e 2-0 nei precedenti), mentre l’Aston Villa di Unai Emery trova il Middlesbrough. Il Manchester City di Pep Guardiola si ritrova di fronte l’Huddersfield, che non incontra dal 2019 e che ora milita in Championship.

Il big match di questo turno, in campo domenica, è Arsenal-Liverpool, due tra le protagoniste della lotta per il titolo in Premier League: entrambi gli ultimi due precedenti, incluso quello del 23 dicembre (1-1) si sono conclusi con un pareggio. La nostra free pick si concentra proprio su questo match e consigliamo ARSENAL -0.25 (AH) @1.78, ovvero una giocata con handicap asiatico (che trovate su Bet365 o Snai per esempio), che in caso di pareggio ci darà mezzo rimborso sulla puntata, ma andiamo con i Gunners che hanno da loro il fattore campo e per i Reds non ci sarà Salah.

Chiude il programma la trasferta del Manchester United in casa del Wigan, formazione di League One, la terza serie inglese: i Red Devils non possono sbagliare in una stagione fin qui assai avara di soddisfazioni.

Programma completo 32esimi FA Cup 2023-24

PROGRAMMA COMPLETO 3° TURNO FA CUP

04.01. 21:00 Crystal Palace-Everton

05.01. 20:15 Brentford-Wolves

05.01. 20:30 Fulham-Rotherham

05.01. 21:00 Tottenham-Burnley

06.01. 13:30 Coventry-Oxford Utd

06.01. 13:30 Maidstone-Stevenage

06.01. 13:30 Millwall-Leicester

06.01. 13:30 Wimbledon-Ipswich

06.01. 13:45 Sunderland-Newcastle

06.01. 16:00 Blackburn-Cambridge Utd

06.01. 16:00 Gillingham FC-Sheffield Utd

06.01. 16:00 Hull-Birmingham

06.01. 16:00 Newport-Eastleigh

06.01. 16:00 Norwich-Bristol Rovers

06.01. 16:00 Plymouth-Sutton

06.01. 16:00 QPR-Bournemouth

06.01. 16:00 Southampton-Walsall

06.01. 16:00 Stoke-Brighton

06.01. 16:00 Watford-Chesterfield

06.01. 18:30 Chelsea-Preston

06.01. 18:30 Middlesbrough-Aston Villa

06.01. 18:30 Sheffield Wed-Cardiff

06.01. 18:30 Swansea-Morecambe

07.01. 15:00 Luton-Bolton

07.01. 15:00 Manchester City-Huddersfield

07.01. 15:00 Nottingham-Blackpool

07.01. 15:00 Peterborough-Leeds

07.01. 15:00 Shrewsbury-Wrexham

07.01. 15:00 West Brom-Aldershot

07.01. 15:00 West Ham-Bristol City

07.01. 17:30 Arsenal-Liverpool

08.01. 21:15 Wigan-Manchester Utd

