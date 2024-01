Pronostici Coppa del Re 6-7 gennaio 2024. Nel fine settimana dell’Epifania si giocano i sedicesimi di finale della coppa nazionale del calcio spagnolo, la Copa del Rey. Vediamo le sfide più interessanti e il programma completo.

Pronostici Coppa del Re 6-7 gennaio 2024: le sfide più interessanti

In Spagna si giocano i sedicesimi di finale di Coppa del Re, con le gare che si disputeranno tra sabato 6 e domenica 7 gennaio. Aprirà le danze l’Atletico Madrid di Diego Simeone, che sarà di scena a Lugo, contro la formazione di casa che milita nella Primera Division.

Il Girona sorpresa di questa edizione della Liga, fa visita all’Elche, che milita attualmente nella serie B spagnola. Tra Alaves-Betis Siviglia è sfida da massima serie, mentre il Siviglia, dopo un difficile inizio di campionato, cerca gloria in casa del Ferrol, altra compagine di Liga 2.

Villarreal e Valencia saranno di scena entrambe in trasferta contro Unionistas e Cartagena, mentre l’Athletic Bilbao farà visita all’Eibar. Per il Real Madrid, invece, c’è l’Arandina, squadra di Segunda Division che vivrà la sua giornata di gloria anche se ovviamente le chance di vittoria sono minime.

Discorso analogo per il Barbastro, che ospita invece i campioni di Spagna del Barcellona. La Real Sociedad, infine, si ritroverà di fronte il Malaga che non affronta dal 2018.

Pronostici Coppa del Re 6-7 gennaio 2024: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda la sfida più interessante di questo turno per la coppa nazionale spagnola, la Copa del Rey.

SEDICESIMI DI FINALE COPPA DEL RE

06.01. 16:00 Lugo-Atletico Madrid

06.01. 17:00 Espanyol-Getafe

06.01. 18:00 Elche-Girona

06.01. 19:00 Huesca-Vallecano

06.01. 20:00 Alaves-Betis

06.01. 21:30 Arandina-Real Madrid

07.01. 12:00 Amorebieta-Celta Vigo

07.01. 12:00 Burgos CF-Maiorca

07.01. 16:00 Castellon-Osasuna

07.01. 16:00 Ferrol-Siviglia

07.01. 18:00 Unionistas-Villarreal

07.01. 19:00 Cartagena-Valencia

07.01. 19:00 Eibar-Athletic Bilbao

07.01. 21:00 Barbastro-Barcellona

07.01. 21:00 Malaga-Real Sociedad

07.01. 22:00 Tenerife-Las Palmas

