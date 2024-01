Pronostici Coppa di Francia 5-7 gennaio 2024. Da venerdì e per tutto il weekend dell’epifania si giocano tante partite di calcio francese, con la coppa nazionale arriva al 3° turno, i trentaduesimi.

Pronostici Coppa di Francia 5-7 gennaio 2024: le partite da non perdere

Trendaduesimi di finale anche per la Coppa di Francia, turno che prende il via venerdì con sei match. Tra i match di cartello c’è la sfida tra due deluse dell’attuale Ligue 1, ovvero Metz-Clermont. Il Brest proverà ad allungare la striscia positiva del campionato in casa contro l’Angers, mentre il Lilla non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi del Golden Lion.

Insidia Amiens in trasferta per il Montpellier, mentre lo Strasburgo farà visita all’Avoine. Il Sochaux, che ospita il Lorient, mentre il Nizza parte nettamente con i favori del pronostico contro l’Auxerre.

Sfida dal sapore classico tra Guingamp-Rennes, mentre sarà partita vera tra Lens-Monaco, formazioni che a settembre si sono già affrontate in campionato con successo netto dei monegaschi per 3-0. Per il Lione, che sta provando a rialzarsi dai bassifondi della Ligue 1, ci sarà la trasferta col Pontarlier, mentre il Marsiglia di Gattuso sarà di scena a Thionville. A chiudere il programma del turno saranno i campioni di Francia del Paris Saint-Germain in campo neutro contro il Revel.

Pronostici Coppa di Francia 5-7 gennaio 2024: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda la sfida più interessante di questo turno per la coppa nazionale francese.

CALENDARIO 3° TURNO COPPA DI FRANCIA

05.01. 18:00 Challans-Rodez

05.01. 18:00 Chambly-Racing CFF

05.01. 18:00 Feignies-Aulnoye-Quevilly Rouen

05.01. 18:00 Pau FC-Nantes

05.01. 18:00 Sarreguemines-Valenciennes

05.01. 20:45 Metz-Clermont

06.01. 13:00 Fabregues-Trelissac

06.01. 15:30 Ales-Paris FC

06.01. 15:30 Brest-Angers

06.01. 15:30 Lilla-Golden Lion

06.01. 15:30 Lyon – La Duchere-Le Puy-en-Velay

06.01. 15:30 Orleans-Nimes

06.01. 15:30 Romorantin-Moulien

06.01. 18:00 Amiens-Montpellier

06.01. 18:00 Avoine-Strasburgo

06.01. 18:00 Les Herbiers-Chateauroux

06.01. 18:00 Saint-Omer-Dunkerque

06.01. 18:00 Sannois-Bordeaux

06.01. 18:00 Sochaux-Lorient

06.01. 20:45 Nizza-Auxerre

07.01. 14:30 Guingamp-Rennes

07.01. 14:30 Le Havre-Caen

07.01. 14:30 Lens-Monaco

07.01. 14:30 Pontarlier-Lione

07.01. 14:30 Thionville-Marsiglia

07.01. 17:30 Bergerac-Libourne

07.01. 17:30 Chambery-Tolosa

07.01. 17:30 Dieppe-Laval

07.01. 17:30 Dinan Lehon-Reims

07.01. 17:30 Feurs-Saint Priest

07.01. 17:30 Louhans Cuiseaux-Rouen

07.01. 20:45 Revel-PSG

