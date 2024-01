Pronostici FA Cup 25-29 gennaio 2024. Da giovedì fino a lunedì si giocano i sedicesimi della coppa che in Inghilterra non vale come un campionato di Premier, ma quasi. I match iniziano a farsi interessanti, vediamo cosa ci attende per questo fine settimana lungo di FA Cup.

Pronostici FA Cup 25-29 gennaio 2024: le partite più interessanti dei 16esimi

I sedicesimi di finale di FA Cup iniziano giovedì sera con la sfida Bournemouth-Swansea con le quote tutte dalla parte dei padroni di casa contro lo Swansea che milita in Championship (la serie B inglese) e che non ha mai battuto il Bournemouth negli ultimi 13 precedenti (9 sconfitte e 4 pareggi).

Si continua venerdì con altre quattro sfide, tra le quali spiccano due incroci tra big di Premier League. Il Chelsea, che ha da poco conquistato la finale di Carabao Cup, ospiterà l’Aston Villa, che in campionato fa parte delle tre inseguitrici del Liverpool capolista: nel precedente stagionale, a settembre scorso, successo dei Villans a Stamford Bridge.

Cercano riscatto in coppa Fulham-Newcastle, che a dicembre si sono incontrate in campionato a campi invertiti: 3-0 per i Magpies in quell’occasione. Di questa partita abbiamo parlato in un articolo apposito QUI, con quote, probabili formazioni, statistiche, analisi e consigli per le scommesse.

Il Liverpool , altra finalista della Coppa di Lega, scenderà in campo domenica contro il Norwich, formazione di Championship che non incrocia i Reds dal 2022, proprio in FA Cup (2-1 per il Liverpool in quella occasione). Sulla carta dovrebbe essere tutto facile per il Manchester United che farà visita al Newport, formazione di League Two.

Big match Tottenham-Manchester City

Il big match di cartello di questo turno di FA Cup è senza dubbio Tottenham-Manchester City, che a dicembre in campionato hanno dato vita a un match pirotecnico e conclusosi con il punteggio di 3-3 (solo 1 successo del City nelle ultime 5 sfide, 3 vittorie degli Spurs).

Il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo non fa giocate per questi turni di FA Cup, preferendo concentrarsi sul campionato, ma dalla nostra redazione un consiglio per questa super sfida ve lo diamo comunque, la combo VITTORIA CITY+OVER 2.5 @2.00. Vediamo anche la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa bella sfida di FA Cup:

Pronostici FA Cup 25-29 gennaio 2024: programma completo 16esimi di finale

PROGRAMMA COMPLETO 4° TURNO FA CUP

25.01. 20:45 Bournemouth-Swansea

26.01. 20:45 Bristol City-Nottingham

26.01. 20:45 Chelsea-Aston Villa

26.01. 20:45 Sheffield Wed-Coventry

26.01. 21:00 Tottenham-Manchester City

27.01. 13:30 Ipswich-Maidstone

27.01. 16:00 Everton-Luton

27.01. 16:00 Leeds-Plymouth

27.01. 16:00 Leicester-Birmingham

27.01. 16:00 Sheffield Utd-Brighton

27.01. 20:00 Fulham-Newcastle

28.01. 12:45 West Brom-Wolves

28.01. 15:00 Watford-Southampton

28.01. 15:30 Liverpool-Norwich

28.01. 17:30 Newport-Manchester Utd

29.01. 20:30 Blackburn-Wrexham

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB