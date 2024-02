Pronostici FA Cup 6-7 febbraio 2024. Infrasettimanale di calcio inglese con i replay dei sedicesimi in programma tra martedì e mercoledì, e che ci diranno quali saranno le ultime 5 squadre che raggiungeranno gli ottavi di finale.

Pronostici FA Cup 6-7 febbraio 2024: replay dei sedicesimi

Il 28 febbraio si giocheranno gli ottavi di finale di FA Cup inglese, ma al momento ci sono solo quattro gare già definite: Blackburn-Newcastle, Bournemouth-Leicester, Luton-Manchester City e Wolverhampton-Brighton. Per completare il quadro bisogna attendere i replay dei sedicesimi in programma tra oggi e domani.

Le tre partite in programma martedì si disputano tutte in contemporanea alle ore 20:45: dopo l’1-1 del primo match, si ritrovano di fronte Coventry-Sheffield Wednsday; lo stesso risultato si è verificato al termine della prima sfida tra Plymouth-Leeds e di quella disputata tra Southampton-Watford.

Mercoledì 7 febbraio, invece, il Nottingham Forest, squadra di Premier League, si troverà nuovamente di fronte al Bristol City, squadra di Championship, con cui ha pareggiato 0-0 nella prima sfida.

Il quadro si completa con il big match tra Aston Villa-Chelsea: 0-0 nel primo scontro, mentre in campionato, a settembre scorso, sono stati i Villans ad imporsi sui Blues in trasferta per 0-1. Il filo conduttore sembrano essere i pochi gol quando si sfidano queste due formazioni, e potremmo vedere un altro Under 2.5 gol che questa volta si gioca ad una quota molto alta @2.10 su Sisal.

Pronostici FA Cup 6-7 febbraio 2024: programma completo e quote

PROGRAMMA REPLAY SEDICESIMI FA CUP

06.02. 20:45 Coventry-Sheffield Wed

06.02. 20:45 Plymouth-Leeds

06.02. 20:45 Southampton-Watford

07.02. 20:45 Nottingham-Bristol City

07.02. 21:00 Aston Villa-Chelsea

Vediamo anche la carrellata di quote Snai per queste sfide.

