Pronostico Athletic Bilbao-Maiorca 6 aprile 2024. E’ senza dubbio la finale della coppa nazionale del calcio spagnolo, la Coppa del re, che non ti aspetti. Vediamo le analisi di questa finale in campo sabato sera.

Pronostico Athletic Bilbao-Maiorca 6 aprile 2024: finale di Coppa del Re

Finale inattesa a dir poco per la Coppa del Re 2023-2024 visto che si affronteranno Athletic Bilbao-Maiorca sabato alle 22:00 presso l’Estadio de La Cartuja di Siviglia.

I baschi sono attualmente quinti in Liga con 56 punti e nel loro percorso di coppa hanno eliminato Barcellona (4-2 ai supplementari nei quarti) e Atletico Madrid (0-1 e 3-0 in semifinale).

Il Maiorca, invece, è 15° con 31 punti ma in Copa del Rey ha eliminato le più quotate Real Sociedad (doppio derby in semifinale) e Girona (3-2 ai quarti).

Negli ultimi 4 precedenti ufficiali tra queste due compagini il bilancio è in perfetto equilibrio con un successo per parte e 2 pareggi, ma il club di Bilbao ha vinto l’unico scontro di questa stagione (4-0 in casa a febbraio) e il 50% delle sfide del torneo contro i maiorchini (3 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Pronostico Athletic Bilbao-Maiorca 6 aprile 2024: probabili formazioni e guida tv

PROBABILI FORMAZIONI

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; de Marcos, Alvarez, Paredes, Lekue; Vesga, Prados; Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

MAIORCA (3-4-1-2): Greif; Raillo, Copete, Valjent; Gonzalez, S. Costa, Sanchez, J. Costa; Rodriguez; Prats, Larin.

GUIDA TV

Data: 6 aprile 2023

Orario: 22.00

Canale TV: Telelombardia

Le migliori quote di Athletic Bilbao-Maiorca

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la finale di Copa del Rey:

