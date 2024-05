Pronostico Finale FA Cup 2024. Sabato 25 maggio, nella mitica cornice di Wembley, si gioca la finalissima della coppa del calcio inglese più antica e blasonata, la FA Cup. Sarà derby di Manchester col City nettamente favorito sullo United.

Pronostico Finale FA Cup 2024: derby di Manchester con City-United

Manchester City e Manchester United si contenderanno l’FA Cup 2023-2024 sabato 25 maggio alle ore 16:00 nella cornice di Wembley. I Citizens di Pep Guardiola hanno chiuso il campionato con 91 punti vincendo il 4° titolo nazionale di fila, mentre i Red Devils di ten Hag sono giunti ottavi, rimanendo sostanzialmente fuori da tutto. La vittoria dell’FA Cup, dunque, potrebbe dare un senso diverso a una stagione avara di soddisfazioni.

In totale, Manchester City e Manchester United si sono affrontate ben 162 volte e il bilancio è di 52 vittorie per il City, 62 per lo United e 38 pareggi. In FA Cup, invece, le due squadre si sono incontrate per 8 volte con 3 successi dei Citizens, compreso l’unico precedente in finale del 2022-2023 (2-1) e 5 affermazioni dei Red Devils. In questa stagione di Premier League doppio successo per il Manchester City: 0-3 all’Old Trafford nel match di andata, 3-1 al ritorno presso l’Etihad Stadium.

Pronostico Finale FA Cup 2024: probabili formazioni e quote

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Walker, Dias, Stones, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola.

MANCHESTER UNITED (4-4-2): Onana; Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Dalot; Diallo, Amrabat, Mainoo, Garnacho; McTominay, Bruno Fernandes. All. Ten Hag

La settimana scorsa abbiamo chiuso molto bene la stagione di Premier League, incassando il Nottingham Forest e anche la Multipla @4.46. Per questa finale invece non facciamo giocate.

Burnley-Nottingham: 2 +0 (AH) @1.72✅

MULTIPLA 38° GIORNATA PREMIER LEAGUE @4.46✅

Arsenal-Everton: 1

Brentford-Newcastle: 2

Crystal Palace-Aston Villa: OVER 2.5

Sheffield Utd-Tottenham: 2