Pronostici Finale DFB Pokal 2024. Siamo alla finale della coppa del calcio tedesco con in campo il Bayer Leverkusen, che ha interrotto l’incredibile striscia di imbattibilità nella finale di Europa League contro l’Atalanta, e il sorprendente Kaiserslautern. La sconfitta della Dea non rende possibile il triplette per la squadra di Alonso che è però nettamente favorita per rifarsi in Germania con la coppa nazionale, dopo aver vinto il campionato ormai settimane fa.

Pronostici Finale DFB Pokal 2024: Kaiserslautern-Bayer Leverkusen

Sabato 25 maggio alle ore 20:00 nella capitale Berlino si giocherà la finale della DFB Pokal, la Coppa di Germania, tra Kaiserslautern e Bayer Leverkusen. Il pronostico pende nettamente dalla parte della squadra che ha appena vinto la Bundesliga, anche se pochi giorni fa ha ceduto all’Atalanta in finale di Europa League. I rivali, infatti, attualmente giocano nella serie B tedesca, terminata in 13° posizione.

Sono in tutto 63 i precedenti tra le due formazioni e il bilancio è di 20 successi del Kaiserslautern, 30 del Bayer, 13 i pareggi. Perfetto equilibrio nei 6 precedenti giocati in Coppa di Germania con 2 successi per parte e altrettanti pareggi. Gli ultimi 2 scontri nel torneo sono terminati entrambi ai supplementari: 0-1 per il Kaiser nei quarti del 2014 e 2-0 per il Leverkusen negli ottavi del 2015. Quanto ai trofei nazionali, invece, il Kaiserslautern è in netto vantaggio con 4 campionati, 1 Supercoppa e 2 DFB Pokal, mentre il Bayer ha vinto solo un campionato, quello di quest’anno.

Pronostici Finale DFB Pokal 2024: probabili formazioni e quote

Kaiserslautern (3-4-1-2): Krahl; Touré, Kraus, Tomiak; Ronstadt, Kaloc, Raschl, Puchacz; Ritter; Hanslik, Redondo. Allenatore: Funkel.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB